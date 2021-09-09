“Великолепно!” Внучка Ротару показала комплекс упражнений для красивой фигуры

“Три подхода по 15 раз. А вы уже начали самосовершенствовать себя?” – спросила она.

Евдокименко снялась в светлом зале, украшенном головой Будды.

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Публикация от 8senses (@8.senses)

“Великолепно! Ждем продолжения в этих же декорациях!” – прокомментировала подписчица kirastreamm.

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе. 30 мая ей исполнилось 20 лет.

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