 

“Великолепно!” Внучка Ротару показала комплекс упражнений для красивой фигуры

09.09.2021, 9:34, Новости дня
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“Три подхода по 15 раз. А вы уже начали самосовершенствовать себя?” – спросила она.

Евдокименко снялась в светлом зале, украшенном головой Будды.

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Публикация от 8senses (@8.senses)

“Великолепно! Ждем продолжения в этих же декорациях!” – прокомментировала подписчица kirastreamm.

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе. 30 мая ей исполнилось 20 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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