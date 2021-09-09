 

“Крылатые студенты”. В ХНУ имени Каразина обнаружили десятки летучих мышей

09.09.2021, 9:34, Новости дня
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Отмечается, что животные устроились на одном из окон, которые сотрудники ВУЗа забыли закрыть на ночь.

“”70 крылатых “студентов” залетело в наш Alma mater – Каразинский университет… Люди, уходя с работы, не закрыли форточки окон, и летучие мыши прилетели и застряли между оконными рамами”, – говорится в сообщении.

В центре пояснили, что сейчас идет миграция летучих мышей на юг, они ищут спокойное место для дневного сна, и поэтому случайно влетают в открытые окна и в вентиляции.

Специалисты забрали рукокрылых. Их напоили, взвесили, окольцевали и выпустили на свободу. По словам зоозащитников, до места возможной зимовки животным предстоит преодолеть до 1500 км.

https://www.facebook.com/BatsUkraine/posts/1741641972688608

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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