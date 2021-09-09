 

В Москве резко выросло число изнасилований

09.09.2021, 9:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧисло изнасилований в Москве за восемь месяцев года выросло на 32,4% – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в прокуратуре столицы.

В официальном Telegram-канале ведомства говорится, что «в Москве совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%)».

Всего за восемь месяцев в столице было зарегистрировано 95,9 тыс. преступлений, что на 1,1% ниже прошлогоднего уровня.

Кроме того, в столице за это время на 16,5% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 26,9% стало меньше разбоев, на 26,3% грабежей.

Также снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах, на 4,2%.

Ранее в Москве следователи раскрыли убийство и изнасилование 20-летней давности.



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