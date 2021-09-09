 

Путин присвоил Зиничеву звание Героя РФ посмертно

09.09.2021, 9:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям РФ Евгению Зиничеву звание Героя РФ посмертно, информирует пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», – говорится в сообщении Кремля.

В среду глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев  погиб при исполнении служебного долга. Министр находился на межведомственных учениях в Норильске. Там же присутствовал и Александр Мельник – сотрудничавший с МЧС кинорежиссер (известен картинами «Новая Земля» и «Территория») и сценарист. Зиничев в момент трагедии был на берегу рядом с Мельником, который вел съемку и сорвался со скалы. Зиничев попытался его спасти, но ударился о камень и не выжил.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве.



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