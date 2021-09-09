Новый пистолет-пулемет Калашникова может заменить АКС-74У

Концерн «Калашников» создал новый пистолет-пулемет «Витязь», который имеет отличные тактико-технические характеристики. Оружие может заменить легендарный АКС-74У в силовых структурах России.

В данный момент «Витязь» будет использоваться только в качестве дополнительного оружия для пилотов. В нештатной ситуации компактный пистолет-пулемет поможет военному оказать сопротивление силам противника, если истребитель будет сбит над вражеской территорией. Решение комплектовать пилотов новым оружием было принято после гибели двух российских летчиков в Сирии. Все же создатели «Витязя» утверждают, что пистолет-пулемет отлично подойдет для других военизированных подразделений и правоохранительных органов. В перспективе оружие от «Калашникова» сможет заменить легендарный АКС-74У.

Интернет-издание «Полит Эксперт» указывает, что автомат имеет большую проникающую мощь, но в большинстве случаем в этом нет необходимости, поскольку есть риск ранить гражданского человека. Пистолет-пулемет более точный, не способен пробивать стены и листы металла, имеет меньший вес в сравнении с АКС-74У, поэтому он идеально подойдет для проведения спецопераций в городских условиях. В перспективе «Витязем» можно вооружить сотрудников полиции, спецподразделения правоохранительных органов, а также военных, которые ведут бой в черте населенного пункта.

Источник: russian.rt.com