 

Новый пистолет-пулемет Калашникова может заменить АКС-74У

09.09.2021, 8:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Концерн «Калашников» создал новый пистолет-пулемет «Витязь», который имеет отличные тактико-технические характеристики. Оружие может заменить легендарный АКС-74У в силовых структурах России.
В данный момент «Витязь» будет использоваться только в качестве дополнительного оружия для пилотов. В нештатной ситуации компактный пистолет-пулемет поможет военному оказать сопротивление силам противника, если истребитель будет сбит над вражеской территорией. Решение комплектовать пилотов новым оружием было принято после гибели двух российских летчиков в Сирии. Все же создатели «Витязя» утверждают, что пистолет-пулемет отлично подойдет для других военизированных подразделений и правоохранительных органов. В перспективе оружие от «Калашникова» сможет заменить легендарный АКС-74У.

Интернет-издание «Полит Эксперт» указывает, что автомат имеет большую проникающую мощь, но в большинстве случаем в этом нет необходимости, поскольку есть риск ранить гражданского человека. Пистолет-пулемет более точный, не способен пробивать стены и листы металла, имеет меньший вес в сравнении с АКС-74У, поэтому он идеально подойдет для проведения спецопераций в городских условиях. В перспективе «Витязем» можно вооружить сотрудников полиции, спецподразделения правоохранительных органов, а также военных, которые ведут бой в черте населенного пункта.

Источник: russian.rt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Мнение: Как бы я изменил систему авторских прав в России

13.08 / Кундалини-йога помогает справиться с тревожностью – исследование

27.05 / Коррупция в России выросла почти на 21%

24.01 / Социологи открыли еще один способ распознавания лжи

30.11 / Скандалы: Яхта раздора

26.02 / Скандалы: «Ангельские инвестиции» Рубена Варданяна

02.05 / Ученые рассказали, как определить депрессию по анализу крови

04.04 / Употребление полуфабрикатов приводит к развитию рака

01.04 / «Если мама плачет — значит, ей этот ребенок нужен»

06.08 / Мнение: КР-политика. Человек в маске, перчатках и презервативе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика