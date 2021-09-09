Искусственный интеллект научили диагностировать болезнь Альцгеймера

Ученые создали искусственный интеллект, который можно применять для диагностики определенных заболеваний. В данный момент программу научили определять болезнь Альцгеймера на ранних стадиях.

Искусственный интеллект анализирует психологическое состояние человека и находит малейшие когнитивные нарушения в работе мозга. В большинстве случаев врачи пропускают подобные симптомы из-за их неочевидности, но программа научилась диагностировать болезнь Альцгеймера даже на ранних стадиях благодаря способности к саморазвитию. Алгоритм обрабатывает тысячи случаев болезни и самостоятельно учится, чтобы минимизировать вероятность ошибки.

Как пишет интернет-издание «Info Reactor», пока исследователи не могут полностью положиться на искусственный интеллект. Однако программа поможет врачам допускать меньше ошибок при диагностике определенных заболеваний. В данный момент алгоритм проанализировал более 100 человек, показав отличный результат в правильности своих заключений. По завершению работы, исследователи планируют использовать программу в повседневной врачебной практике.

Источник: inforeactor.ru