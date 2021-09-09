 

Нужна встреча с Путиным: политолог Бортник назвал условие для переизбрания Зеленского на второй срок

09.09.2021, 8:54, Разное
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В эфире телеканала “НАШ” Руслан Бортник заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не переизберется на второй срок, если не встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эти переговоры политолог считает стратегически важными для Киева, но абсолютно бессмысленными для Москвы.

По мнению эксперта, сейчас Зеленский должен демонстрировать успехи в мирном урегулировании конфликта в Донбассе и с Россией. Таким образом тупиковая тема “оживет” для президента Украины, считает Бортник. Политолог уверен: Петр Порошенко проиграл выборы, потому что не нормализовал отношения с Москвой.

Также Бортник убежден, что Россия вовсе не контролирует Украину и не сможет “продвинуть” своего кандидата на следующих выборах президента. При этом Кремль владеет “ключевыми предохранителями”, которые влияют на положение дел в Незалежной, выразил мнение эксперт.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон заявлял, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина бессмысленна. Мол, лидеры двух стран не смогут вести конструктивный диалог. По словам журналиста, если президент России не хочет обсуждать украинский Крым и Донбасс, то “пусть сидит дома”.



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