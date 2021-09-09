 

Нардеп Камельчук признал, что делал “предложение” главе ВАКС о мере пресечения для подозреваемого, но не считает его вмешательством в правосудие

09.09.2021, 8:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Камельчук считает обвинение главы ВАКС Елены Танасевич в давлении на суд “более чем безосновательными”.

“Я понимаю, что в начале политического сезона информационных поводов в стране не слишком много, но делать сенсацию из моих депутатских обращений и тем более трактовать официальное письмо по своему усмотрению не позволю. Статья 129 Конституции Украины предусматривает, что судья в осуществлении правосудия является независимым. И этого принципа я никоим образом не нарушил”, – считает депутат.

Он пояснил, что “предлагал” присудить арест предпринимателю из Черновцов Юрию Кушниру, который, по словам Камельчука, фигурирует в деле о взятке экс-главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну. По версии следствия, именно Кушнир дал Мунтяну $180 тыс. за передачу в аренду коммунального санатория, отметил нардеп.

Он процитировал свое депутатское обращение, о котором идет речь: “… во время следующего избрания меры пресечения предлагаю рассмотреть вопрос применения к господину Кушниру Ю.Р. меры пресечения в виде содержания под стражей, применить арест его имущества и активов”, – написал Камельчук.

Он убежден, что это не является вмешательством в осуществление правосудия, а обвинение со стороны Танасевич продиктовано ее “личной неприязнью”. С чем именно может быть связана такая неприязнь, депутат не уточнил.

“Потому что до сих пор я не слышал, чтобы письменное предложение расценивалось как давление на суд”, – подчеркнул Камельчук.

Контекст:

Танасевич заявила, что в августе этого года ей впервые за два года работы ВАКС поступило “предложение” от одного из народных депутатов избрать конкретную меру пресечения подозреваемому. Она обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору. По ее словам, ВСП направил обращение в Верховную Раду в связи с этим инцидентом о недопустимости вмешательства в деятельность правосудия.

Глава ВАКС не называла имен, но СМИ писали, что к главе ВАКС обращался народный депутат Юрий Камельчук (фракция “Слуга народа”) в контексте уголовного производства по подозрению бывшего председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в получении неправомерной выгоды. Речь шла об одном из подозреваемых в деле – частном предпринимателе, который, по предварительной информации, давал взятку. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Путин заявил, что РФ будет выполнять обязанности по транзиту газа через Украину “несмотря на всякие сложности”

01.07 / Опубликованы данные экзитполов по голосованию

09.01 / Помпео заявил, что иранский режим покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ

08.06 / В РФ выявили 10 тыс. новых случаев коронавируса

22.02 / В Новосибирске разработали уникальную зарядную станцию для электромобилей

13.01 / Лидер республиканцев в палате представителей признал вину Трампа за штурм Капитолия

06.08 / Жительница Бейрута показала видео с игрой на пианино посреди обломков дома

17.12 / Заслуженный учитель РФ выступил против смягчения оценок школьникам на удаленке

20.07 / Минобороны завершило испытания вакцины от коронавируса

17.11 / Актер Трубинер отреагировал на попадание в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика