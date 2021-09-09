 

75-летний актер Талашко прокомментировал обвинения в изнасиловании 17-летней девушки в 2007 году

09.09.2021, 8:38, Новости дня
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По словам девушки, Талашко пригласил ее на прослушивание перед поступлением в университет. “Он был другом моей семьи с моих четырех лет. Тоже пригласил к себе “репетировать” к поступлению, и я поехала за мечтой. Режиссура меня после этого интересовать перестала”, – уточнила Смирнова-Матрос.

В комментарии “Общественному” 8 сентября Талашко заявил, что “ничего не знает” и “впервые слышит” об этом случае.

В беседе с журналистами “Общественного” Смирнова-Матрос подчеркнула, что не раз дала понять Талашко, что не хочет с ним близости.

“В какой-то момент я поняла, куда это все [идет] и говорю ему: “Владимир Дмитриевич, опомнись, тебе 62 года, тебе надо все это делать с теми, кто тебе по возрасту подходит. И я ему говорю, что не хочу, но он настаивает, и я понимаю, что мне никто не поверит… И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно быстрее”, – рассказала девушка.

По словам Смирнова-Матрос, она тогда не захотела поднимать скандал, а 14 лет спустя, решила поддержать женщин, которые обвинили Талашко в домогательствах.

“Я готова выступать, ходить в суд, еще что-то. Сейчас я присоединилась, чтобы поддержать тех, кто этим занимается, потому что мне и моей маме очень приятно, что его кто-то накажет. Я просто хочу показать людям масштаб трагедии”, – объяснила она.

Контекст:

9 августа 2021 года в Facebook разгорелся скандал, связанный с Талашко, студентки обвинили его в сексуальных домогательствах.

На эти заявления в тот же день отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. “Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности”, – написал министр.

Талашко, комментируя обвинения в домогательствах, заявил, что “какого-то интимного общения” между ним и студентками не было. При этом артист не стал отрицать, что приглашал студенток к себе домой для репетиций.

В свою очередь в университете заявили, что на время проверки информации о возможных сексуальных домогательствах Талашко к бывшим студенткам он будет отстранен от преподавательской деятельности с 1 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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