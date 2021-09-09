 

В Закарпатской области горел частный отель

09.09.2021, 8:38, Новости дня
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Из горящего дома спасли мужчину, который не мог выйти на улицу со второго этажа.

“С помощью выдвижной лестницы его спустили вниз”, – отметили в ГСЧС.

На месте пожара работали спасатели из города Свалява и местная пожарная команда, в операции задействовали четыре единицы техники.

“В 15.00 пожар был локализован, в 16.10 ликвидирован на площади 260 м2”, – сообщили в пресс-службе.

Причину пожара в ГСЧС не называют.

Фото: zk.dsns.gov.ua
Контекст:

Утром 8 сентября в поселке городского типа Затока Одесской области загорелись строения на территории базы отдыха “Феличита”. На базе отдыха жили 25 человек, их эвакуировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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