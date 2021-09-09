 

На Украине заявили о потере «уникальной возможности»

09.09.2021, 8:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраина отказалась обращаться к США с просьбой предоставить статус основного союзника вне НАТО, что обернулось потерей «уникальной возможности» для Киева, сообщил депутат от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«К сожалению, Верховная рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом упустили уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения», – отметил политик в Telegram.

По его словам, рамочное соглашение в сфере обороны, которые было подписано в рамках переговоров лидеров США и Украины, «не имеет и части тех преимуществ», которые Киев мог бы получить в статусе основного союзника США вне НАТО.

Гончаренко выразил обеспокоенность в связи с тем, что Украина, по его мнению, все еще «боится заявлять о собственной внешнеполитической позиции». Он подчеркнул, что НАТО и ЕС является «основной стратегической целью» Киева.

«Защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается», – заключил депутат.

В среду Верховная рада отказалась поддерживать обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО (MNNA). На внеочередном заседании парламента за инициативу проголосовали лишь 24 депутата из 226 необходимых.

Автор обращения, депутат от парламентской фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко утверждал, что такой статус позволил бы стране защититься от «российской агрессии». Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил депутатов не поддерживать это обращение, так как это может поломать стратегическую логику государства по вступлению в альянс.

Политолог Андрей Золотарев сообщил газете ВЗГЛЯД, что США и Россия, видимо, пришли к взаимопониманию по вопросу Украины и НАТО, зачем подвергать эти договоренности риску. 



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