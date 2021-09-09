Свидетельство о регистрации автомобиля разрешили предъявлять в виде QR-кода

Свидетельство о регистрации авто теперь можно хранить в приложении «Госуслуги.Авто» и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне, сообщила пресс-служба правительства.

В Telegram-канале правительства указывается, что «теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении «Госуслуги.Авто» и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне».

Отмечается, что «приложение – совместный проект Минцифры и МВД – уже доступно в сторах».

Кроме того, до конца года в «Госуслугах.Авто» можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Кроме того, в перспективе там можно будет хранить цифровой полис ОСАГО.

Ранее стало известно, что в РФ начали тестировать приложение для проверки документов водителей по QR-коду.