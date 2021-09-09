 

Врач предупредила об опасности бабьего лета

09.09.2021, 8:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБабье лето придет в Центральную Россию в середине сентября, однако резкие перепады температуры в этот период вредны для здоровья, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Романенко заявила, что кратковременное осеннее потепление нередко приводит к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний. Это происходит из-за холодных дождей и сильных перепадов температуры в течение суток, передает радио Sputnik.

«Осень в целом и бабье лето в частности – время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций», – отметила она.

Переохлаждение вызывает спазм сосудов, который делает организм восприимчивым к любым инфекциям.

Врач указала, что особенности осенней погоды нужно учитывать, выходя из дома, даже если термометр показывает выше 20 градусов.

«Бабье лето – не время для сарафанов, даже если термометр показывает 23 градуса и солнце светит достаточно ярко. Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно», – посоветовала она.

В дождливую погоду врач порекомендовала особенно внимательно следить за состоянием обуви.

«Нужно следить, чтобы обувь была удобная, непромокаемая. По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги», – отметила Романенко.

Ранее стало известно, что бабе лето может начаться уже в эту пятницу с потеплением до плюс 20 градусов.



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