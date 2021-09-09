Как правильно посадить хрен осенью, чтобы он вырос жгучим и полезным

Хрен является традиционной приправой. Он обладает жгучим и пикантным вкусом. Это растение очень полезно для здоровья. Хрен улучшает аппетит, в нем содержатся полезные микроэлементы, поэтому он положительно сказывается на иммунной системе. В корне этого растения есть кальций, магний. Хрен издавна используют при простуде. Давайте узнаем, как правильно посадить это растение на участке.

Грунт и посадочный материал

Для хрена нужно выбирать плодородную почву. Ему отлично подойдут сухой торфяник или чернозем. В каменистой или глинистой почве растение развивается намного хуже. Однако огородники отмечают, что хрен быстро вырастает в супесчаной и суглинистой почве. В принципе это растение не очень капризно. Оно растет и в тени, и на солнце. Сильных ветров хрен тоже не боится.

Хрен относится к тем культурам, которые размножаются вегетативным методом. Это означает, что взрослое растение необходимо подкопать (лучше использовать для этого вилы) и отделить от основного корневища несколько черенков длиной до 15-30 см. После этого черенки нужно протереть мешковиной, чтобы избавиться от всех боковых почек. Оставить требуется всего пару почек в верхней части корневища.

Правила посадки

Чтобы посадить подготовленные черенки, необходимо:

Хорошо разрыхлить грунт. Можно заранее внести на грядку компост.При помощи деревянного колышка сделать узкие посадочные ямки. Глубина каждого отверстия должна быть на 5-7 см больше самого черенка.Уложить черенок в лунку срезом вниз. При этом корешок должен быть наклонен под углом 45 градусов.Присыпать ямки и выполнить полив.

На 1 м2 рекомендуется высаживать не более 1-2 корешков. Черенки хрена желательно высаживать на расстоянии 70 см один от другого. Лучше окружить такие посадки барьером из вкопанного шифера. В противном случае хрен начнет активно разрастаться по всему участку.

Оптимальные сроки посадки

Хрен обычно высаживают со второй половины сентября до 15-17 октября. Если осенью погода довольно теплая, то можно выполнить посадку и чуть позже. Хрен является зимостойким растением, поэтому он очень хорошо переносит заморозки. Более того, холод только делает вкус корня еще более пикантным.

Как правильно ухаживать за хреном

Через 4-8 недель после посадки хрен можно подкормить. Для этого на каждое растение нужно внести по 1 чайной ложке любой азотосодержащей подкормки. Некоторые дополнительно опрыскивают жидкими составами листья. Например, эффективным считается удобрение “Фолирус”.

Нужно следить за поливом. В случае долго отсутствия осадков поливать хрен рекомендуется каждые 7-8 дней. Дополнительно почву мульчируют при помощи соломы. Это помогает дольше сохранять влагу. Если воды будет недостаточно для питания хрена, то его корни начнут деревенеть и истончаться. Но и переизбытка влаги допускать нельзя, так как в этом случае корневище станет очень мягким и горьким.

Чтобы корни были гладкими и достаточно толстыми, наземную часть растений нужно срезать. Это делают, когда листья вырастают до 20 см. При этом стоит оставить 3-4 побега в центре. Если растения уже зацвели, то лучше не прищипывать цветки.

Особенности сбора урожая

Собирать хрен можно в первый год после посадки. Самый вкусный корень образуется после заморозков. Собранные корни нужно хорошо промыть в воде и просушить. После этого можно уложить собранный урожай в перфорированные полиэтиленовые пакеты и убрать на нижнюю полку холодильника. В таком состоянии хрен прекрасно сохранится на протяжении 3 месяцев и более. Также некоторые укладывают корни в деревянный ящик и засыпают песком. Его нужно поставить в темное и прохладное место. В таком виде корневища сохранятся еще дольше и не начнут гнить.

При сборе урожая важно удалять все корни. Часть из них можно использовать в качестве черенков для посадки на следующий год. Если в земле останутся даже мелкие корешки растений, а вы перекопаете ее, то есть большая вероятность того, что на следующий год хрен начнет распространяться по всему участку.

Корни этого полезного растения лучше употреблять в свежем виде. Также их можно использовать для приготовления соусов. Например, можно пропустить корни хрена через мясорубку и смешать с густыми взбитыми сливками. Остается добавить в состав немного сахара и свежевыжатого сока лимона. Такой соус отлично подойдет к мясу и рыбе.

Рядом с какими культурами лучше высаживать

Хрен является не лучшим соседом для большинства растений, особенно для корнеплодов. Исключением является картофель, который часто страдает от колорадского жука. Хрен отпугивает это насекомое, а также гусениц и некоторых других вредителей, от которых сложно избавиться. Чтобы хрен не навредил картофелю, лучше выращивать его в контейнерах, которые расставлены по периметру картофельных грядок.

Также хрен выращивают под яблонями. Это позволяет аэрировать почву. Кроме того, хрен защищает корни яблони от мышей, которые любят их грызть. Но и в этом случае нужно следить, чтобы хрен на распространялся на большие зоны. Поэтому стоит также использовать шифер, создавая тем самым барьер.