 

Ученые обнаружили новый вирус, вызывающий лихорадку

09.09.2021, 8:04, Разное
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Ученые из научного центра Роспотребнадзора «Вектор» обнаружили новый вирус. Заболевание способно вызвать сильную лихорадку, поэтому является потенциально опасным для человека.
Российские исследователи назвали новый штамм вируса Manych. Вредоносный микроорганизм обнаружен в образцах сыворотки крови сразу нескольких доноров. Синтез вируса происходит при наличии определенных четырех компонентов в лимфе. Впервые подобный штамм был обнаружен еще в 2014 году китайскими учеными, после чего он также проявил себя в Европе, Гвинее и Уганде.

Как пишет интернет издание «New Inform», мутированный вирус содержится в слюне клещей. При инфицировании человека возможна сильная лихорадка, что несет потенциальную опасность для организма. Все же в большинстве случаев иммунная система способна самостоятельно побороть инфекцию, поэтому вирус не представляет большой угрозы для человечества. Также заболевание проявляется у собак, кошек и других домашних животных. Случаев заражения непосредственно от скота пока не зафиксировано.

Источник: iz.ru



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