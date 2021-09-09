Ученые обнаружили новый вирус, вызывающий лихорадку

Ученые из научного центра Роспотребнадзора «Вектор» обнаружили новый вирус. Заболевание способно вызвать сильную лихорадку, поэтому является потенциально опасным для человека.

Российские исследователи назвали новый штамм вируса Manych. Вредоносный микроорганизм обнаружен в образцах сыворотки крови сразу нескольких доноров. Синтез вируса происходит при наличии определенных четырех компонентов в лимфе. Впервые подобный штамм был обнаружен еще в 2014 году китайскими учеными, после чего он также проявил себя в Европе, Гвинее и Уганде.

Как пишет интернет издание «New Inform», мутированный вирус содержится в слюне клещей. При инфицировании человека возможна сильная лихорадка, что несет потенциальную опасность для организма. Все же в большинстве случаев иммунная система способна самостоятельно побороть инфекцию, поэтому вирус не представляет большой угрозы для человечества. Также заболевание проявляется у собак, кошек и других домашних животных. Случаев заражения непосредственно от скота пока не зафиксировано.

Источник: iz.ru