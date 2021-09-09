“Пусть сидит дома”: журналист Гордон посоветовал Путину и Зеленскому не встречаться

На днях глава украинского МИДа заявил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным и призвал российскую сторону согласиться на обсуждение статуса Крыма. Позже пресс-секретарь нашего президента подчеркнул, что обсуждение этой темы на встрече исключено. Теперь же известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением относительно таких переговоров, и оно оказалось несколько неожиданным.

Представитель СМИ уверен: если наша сторона не собирается обсуждать интересующий Украину вопрос, то никакого конструктивного диалога не получится.

“Если Путин не хочет говорить об украинском Крыме и Донбассе — пусть сидит дома,” – посоветовал самоуверенный журналист.

В эфире украинского телеканала Гордон попытался представить, какой будет встреча глав соседних государств, если она все же состоится. Мужчина даже в шутку предположил, что из-за отсутствия актуальных для обоих политиков тем им придется развлекать друг друга смешными историями.

Украинский деятель также не преминул подчеркнуть, что общий язык лидерам будет найти сложно еще и из-за принадлежности к разным поколениям – об этом сообщила ОСН. По мнению Гордона, российский президент – человек прошлого, а его украинский коллега смотрит только в будущее.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, как Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину, комментируя слова советника главы Офиса Владимира Зеленского.