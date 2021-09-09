Как гаремы жили раньше и как живут теперь?

Как наложнице Роксолане удалось стать султаншей и сколько женщин проживало в гаремах древности? У нас есть ответ!

Гарем наследного принца эмирата Дубай Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума насчитывает сотни наложниц. Каждые полгода на его личный остров привозят около 200 новых девушек из разных стран. Об этом популярному российскому интернет-изданию рассказала одна из бывших наложниц принца, проведшая на острове около года. По ее словам, из огромного количества красоток принц выбирает лишь нескольких. Остальные остаются в его доме в качестве гостей на содержании. Девушки получают около пяти тысяч долларов в месяц – это больше 300 тысяч рублей. Им оплачивают услуги косметологов, одежду и развлечения. С каждой наложницей заключается контракт, по истечении которого девушка может вернуться домой или остаться на новый срок при обоюдном желании.

Лазейка для монархов

В VII веке нашей эры пророк Мухаммед разрешил правоверным мусульманам иметь четыре жены – и этому есть вполне логичное объяснение. В Аравии многих новорожденных девочек убивали, потому что в будущем они могли остаться без мужа и стать обузой для рода. Молодые мужчины часто погибали, не дожив до брачного возраста, или отдавали жизнь за родину, будучи женатыми.

– Если в вашей семье умер кто-то из братьев, неважно – старший или младший, вы берете его жену для того, чтобы облегчить ей существование в социальном плане, – считает политолог Икбаль Дюрре.

Обозначив четкое число жен, пророк Мухаммед не упомянул наложниц. Этим и воспользовались правители Востока, о роскошных гаремах которых слагались настоящие легенды. Например, могущественный Гарун аль-Рашид якобы владел “семьей” в две тысячи девушек.

Хюррем Султан, или Роксолана

Наивысшего расцвета гаремы достигли в XVI веке в Османской империи. Там султаны предпочитали вообще не жениться, а наследников выбирали из числа детей, рожденных наложницами. Однако все изменилось во времена правления Сулеймана Великолепного, вступившего в брак с наложницей.

– Впервые за всю историю гаремов происходит брак, а именно бракосочетание Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан – она же Роксолана. И вот с этого периода начинается так называемый женский султанат, – рассказывает кандидат исторических наук Вадим Мингалев.

Говорят, что до гарема Хюррем Султан, или Роксолана, именовалась Анастасией или Александрой Гавриловной Лисовской. Крымские татары захватили ее во время набега на Причерноморье, а затем подарили Сулейману. Роксолана родила султану пятерых сыновей, а после свадьбы, так как Сулейман был занят походами, фактически управляла государством: принимала министров и послов, вела дипломатическую переписку и строила мечети.

– Именно при Роксолане гарем становится не только институтом по изучению культуры и искусства, но и политическим инструментом. Дело доходит до того, что гарем правит Османской империей, – делится Вадим Мингалев.

Уйти с приданым

По легендам, в гаремах османских правителей содержались сотни и даже тысячи женщин. Но это было бы слишком расточительно, ведь султану приходилось содержать и достойно обеспечивать каждую свою наложницу за государственный счет. Сколько же их было на самом деле? Согласно амбарным книгам Дворца Топкапы в Стамбуле, в гареме Сулеймана Великолепного в 1552 году находилось 167 женщин, у Селима II – 73, а у Мурада III – около 150. Понятно, что даже столь “скромного” числа женщин одному султану хватало с избытком. Для утех он отбирал, как правило, не больше 15 фавориток, остальные же просто жили рядом. Однако, если в течение девяти лет наложница ни разу не побывала в постели султана, она могла покинуть гарем. Женщине находили мужа и выдавали приданое.

Современные гаремы

Древняя традиция содержать гаремы существует и сегодня. По некоторым данным, один из самых крупных современных гаремов содержал правитель Ирака Саддам Хусейн. В нем насчитывалось 500 девушек. На роль наложниц они согласились добровольно – по контракту. Похожим образом сегодня набирают девушек и для других крупных гаремов.

– Краткосрочные контракты могут быть от двух тысяч до 10-50 тысяч евро, а долгосрочные контракты иной раз заключаются на суммы до многих сотен тысяч, – отмечает Вадим Мингалев.

Гарем известного наркобарона Пабло Эскобара, чье состояние оценивалось в 12 миллиардов долларов, состоял из 400 девушек. Это был целый закрытый городок с каналами, отдельными коттеджами и бассейнами. Эскобар утверждал, что его спутницы проводили с ним время исключительно по собственному желанию, а он всячески заботился о них, выписывая из Парижа и Милана косметологов, массажистов и модельеров. Но когда в 1993 году Эскобара застрелили, гаремный рай для его наложниц тут же превратился в ад. Большинство из них продали в публичные дома, а некоторых попросту проиграли в карты или отдали другим наркоторговцам за ящик хорошего виски.