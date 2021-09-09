“Чертова девчонка”, “Выглядите потрясающе”. 58-летняя Деми Мур в мини-бикини показала фигуру в прыжке

“Еще один, последний, прыжок для удовольствия перед падением”, – подписала снимок 58-летняя Мур.

Пост актрисы за несколько часов набрал больше 130 тыс. лайков и свыше 1,5 тыс. комментариев.

“Чертова девчонка”, – прокомментировала пост esteestanley.

“Счастливые девчонки самые хорошенькие”, – написала dailymoore.

“Выглядите потрясающе”, – считает danielj_marko.

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A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Контекст:

Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, в семье с ирландскими и мексиканскими корнями. Выросла в неблагополучной семье, мать и отчим, по словам актрисы, злоупотребляли алкоголем.

В 16 лет Мур бросила школу, уехала из родительского дома и стала моделью. В начале 1980-х она дебютировала в телесериале “Главный госпиталь”. Популярность пришла к начинающей актрисе в 1990 году после фильма “Привидение”, где она сыграла вместе с Патриком Суэйзи. Широкую известность получила после картин “Непристойное предложение”, “Разоблачение”, “Стриптиз” и “Солдат Джейн”.

Мур трижды была замужем. От второго брака с актером Брюсом Уиллисом у нее три дочери – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) и Таллула Белль (1994).

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