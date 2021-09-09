“Бей ножкой и тряси попкой, девочка!” Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала фигуру в топе и шортах

На фото Бех-Романчук позирует в белом топе и сиреневых спортивных шортах.

“Итак, завтра я выйду на финал “Бриллиантовой лиги”. Будет жарко и ярко”, – подписала снимок легкоатлетка.

“Чудесная улыбка”, – прокомментировал пост спортсменки josejimecija.

“Красиво!” – написал emjaydubya.

“Бей ножкой и тряси попкой, девочка!” – пожелал dennymartin79.

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A post shared by MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов в Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка с 2018 года замужем за Михаилом Романчуком – пятикратным чемпионом Европы, призером чемпионатов мира 2017-го и 2019 годов, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2020 в Токио.

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