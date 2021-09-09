“Совершеннолетний человек, с родителями не живу”. Нардеп Клочко прокомментировал покупку его 70-летней матерью недвижимости на 14 млн грн

“Я – совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать за них считаю некорректным”, – отметил Клочко.

По его словам, он не общается ни с родителями, ни с сестрой по финансовым вопросам. По словам нардепа, именно его сестра помогает матери – у нее свой медицинский бизнес, а ее муж возглавляет местный филиал международной компании.

“Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более – согласия. Единственное, что я знаю – и мама, и сестра продали квартиру, находившуюся в их собственности, и купили другие – добавив собственные накопления и мой подарок, который я сделал еще в 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах”, – утверждает Клочко.

Нардеп выразил сожаление, что из-за его политической деятельности его родители “получили волну негатива и безосновательных обвинений в свой адрес”.

https://www.facebook.com/andrey.klochko.92/posts/4359859154051435

Контекст:

В начале сентября было опубликовано расследование Bihus.info, согласно которому 70-летняя мать нардепа Клочко в течение последних двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома под Броварами, земельных участков и авто Tesla. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн. Начала она его покупать, когда сын попал в Верховную Раду.

Журналисты акцентируют внимание на том, что у самого нардепа, согласно декларации, собственного жилья, указано лишь две квартиры для регистрации и одна более чем 100 м2 в аренде. Также у него два запорожца, Volkswagen Touareg 2011-го года выпуска и Toyota Rav4 2016-го. В этом году семья Клочко приобрела Nissan Leaf 2012-го и Mercedes S63 2014-го.

До работы в парламенте Клочко был сперва частным предпринимателем, занимался торговлей книгами, позднее – работал на ряде управленческих должностей в сфере переработки и дистрибуции сельскохозяйственной продукции. Также был помощником проректора в Киевском национальном университете строительства и архитектуры . Его жена занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году она задекларировала более 3,3 млн грн доходов.

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