 

На Украине умерших начали хоронить в огородах

09.09.2021, 7:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВо Львовской области людей начали хоронить в огородах, сообщил телеканал «Украина 24». Директор местного кладбища Ярослав Мартынов сообщил о безвыходном положении из-за COVID-19.

По имеющимся у телеканала сведениям, такой инцидент произошел в одном из сел Львовской области Украины. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения, передает РИА «Новости».

«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной… Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», – сказала  жительница Львовской области.

Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию. «Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом», – рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.

Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, сообщил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить. В настоящее время, как информирует телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что стране не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.



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