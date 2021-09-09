Лес Гроувли-Вуд, по которому бродят призраки четырех убитых ведьм и повешенного браконьера

На юге Уилтшира, Великобритания, недалеко от Солсбери и Уилтона и всего в 8 милях от знаменитого Стоунхенджа, находится один из крупнейших английских лесов под названием Гроувли-Вуд (Grovely Wood).

Этот район, обозначенный как важный объект дикой природы, также имеет историческое значение, поскольку в непосредственной близости от лесов находятся археологические памятники эпохи железного века и римлян, кроме того руины романо-британских поселений, городища и фермерские поселки, а также через этот лес проходит древнеримская дорога.

Весь этот регион известен своей мистикой, тут произошло немало странных случаев, и конечно же тут очень много привидений. Гроувли-Вуд не исключение – он давно считается проклятым и встретить тут призрака, кажется, дело самое обыкновенное

Возможно, одна из самых известных страшных историй, окружающих это место, – это случай с четырьмя сестрами Хандсел – переселенцами из Дании, переехавших в город Уилтон в 1737 году. Как только они прибыли, вся округа была буквально опустошена эпидемией оспы, которая в короткие сроки унесла жизни не менее 136 жителей Уилтона.

Считая, что это слишком для простого совпадения, местные жители быстро пришли к выводу, что это был явный случай колдовства, совершенного сестрами, которых они обвинили в том, что они состоят в союзе с Дьяволом и проводят некие темные церемонии.

Это была эпоха, когда даже подозрение в том, что человек является ведьмой или колдуном, приносило много бед, и горожане быстро объединились для того, чтобы найти сестер Хандсел и покарать их. Найти женщин оказалось несложно, так как они нигде не прятались, а сидели в своей хижине.

Толпа выволокла их наружу, выкрикивая оскорбления, обвинения и награждая тумаками, а потом всех четверых утащили в чащу Гроувли-Вуд, где забили до смерти и закопали на большом расстоянии друг от друга, чтобы души ведьм не смогли объединиться и нанести селянам еще больше вреда.

По легенде, на могиле каждой из ведьм вскоре выросло по огромному искривленному буку и с каждым годом эти деревья становились все толще, кривее и страшнее. Эти деревья и сейчас можно найти в лесу и на их ветвях нередко можно увидеть разноцветные ленты или какие-то безделушки на шнурке.

Сложно сказать, что движет теми, кто приходит сюда и повязывает ленты, потому что с деревьями связана темная магия. Более того, где-то на стволах этих деревьев есть дупло и оно считается своеобразным алтарем, где тоже часто можно найти разнообразные амулеты или иные подношения ведьмам.

Говорят, что призраки этих ведьм бродят по этой местности и по сей день. Однажды для исследования этого места сюда приехала британская группа "экстрасенсов" по расследованию разных паранормальных вещей Twilight Shadows Paranormal во главе с Мэри Уильямс. Вот что им довелось тут пережить:

"Мы продолжили идти и миновали деревья, которые якобы отмечали места убийства сестер Хандсел. Мои коллеги, посетившие этот район в течение дня, говорят, что подарки и подношения регулярно появляются в дупле одного из этих деревьев. Они были правы. Там было огромное количество маленьких сокровищ, оставленных людьми в качестве подношений сестрам Хандсел.

Когда мы вышли на поляну, мы все почувствовали силу этой области. Энергия тут была огромна. Я чувствовала, что это положительная сила, но из-за интенсивности энергии она может подавлять людей и заставлять их чувствовать себя очень неуютно. Я показала Джеки и Шэрон первое дерево с небольшими подношениями, оставшимися в ее дупле.

Затем мы отвели Джеки и Шэрон ко второму дереву. Джеки не думала, что эта область особенно активна, хотя она находится довольно близко к другому дереву. Она думала, что "это скорее казалось чем-то мертвым". Потом мы подошли к третьему дереву. Шэрон сказала, что она чувствует, что дерево "номер три" определенно несет в себе положительную энергию.

Мы остались здесь некоторое время. Мы вернулись к дереву "номер один", собрались вокруг его могущественного ствола и попытались настроиться на его энергию. Я почувствовал рядом небольшое "скопление людей", все они были женщинами. Они подошли очень близко к нам, и интенсивность их присутствия, казалось, заполняла поляну. Думаю, им было интересно, каковы были наши мотивы.

Я попросила, чтобы Джеки позвала их ближе и она это сделала, а потом и я попробовала. Мы услышали шум летучих мышей, которые кружили вокруг нас весь вечер. Внезапно Шэрон показалось, что она слышит женский голос. Я звала снова и снова, прося, чтобы любой дух сделал для нас хоть какой-нибудь шум. Некоторым из нас показалось, что мы услышали звук колокольчиков.

Вскоре после этого с другой стороны поляны некоторые из нас услышали бормотание. Мы пробыли там довольно долго, и энергия здесь продолжала расти. Джеки предположила, что, возможно, часть энергии, которую мы чувствовали, может исходить от духов-элементалей этой области. Было странно, что она сказала это, потому что, когда я сегодня днем ​​посетила лес с Лореттой, мы подумали, что лес определенно обладает сильным присутствием элементалей.

В конце мы вернулись на римскую дорогу и пошли обратно. Я чувствовала, что идти по дороге было страшнее, чем находиться рядом с предполагаемым местом упокоения сестер Хандсел. Я чувствовал себя полностью защищенной рядом с этими деревьями".

Сообщения о сестрах-ведьмах, бродящих по этой местности, настолько часты, что в лесу местными жителями даже были сооружены своеобразные "защитные" круги из бревен, якобы они могут защитить от призраков, если войти внутрь такого круга.

Еще одна жуткая история из этой местности – это история того, кого называют "лесной человек Буркомб", это якобы призрак какого-то браконьера, который был повешен здесь на дереве за свои преступления, и который выглядит как призрачная фигура в капюшоне, бродящая по зарослям вокруг посетителей леса.

Он может толкать людей, дергать за их одежду или иным образом беспокоить их. Если вы услышали рядом какой-то подозрительный треск сучьев и не считаете. что это лишь животное, то почти наверняка к вам подбирается Буркомб.

Там же самая группа во главе с Мэри Уильямс столкнулась и с этим феноменом:

"Нам было интересно, увидим ли мы "лесного человека Буркомба", который, как говорят, бродит по лесу Гроувли. Джеймс сказал, что ему все время казалось, что он видел какие-то странные фигуры, опирающиеся на деревья. Это произошло четыре раза за время, проведенное нами там. Викки при этом продолжала слышать звук, который она описывала как "гортанный кашель". Она также сказала, что это выглядит так, словно кто-то пытается привлечь наше внимание.

Всем нам тогда было трудно четко слышать какой-либо странный шум в лесу, так как шел довольно сильный дождь и звук капель был довольно громким. Мы слышали очевидные звуки животных, но некоторые лесные звуки просто не казались естественными.

Внезапно, пока мы шли, я почувствовала, как мою куртку очень сильно дернули сзади, дважды. Я быстро обернулась, думая, что это один из членов команды, и была весьма удивлена и немного напугана, поняв, что это не так. Викки была самым близко стоящим ко мне человеком, и в то время, когда мою куртку дергали, ей показалось, что ее саму нечто оттолкнуло с тропы.

Джеймс видел любопытные вспышки света на деревьях. Мы задавались вопросом, была ли это молния, учитывая, что шел такой сильный дождь. Это точно не были факелы, и мы были слишком далеко от любой дороги, чтобы это могли быть фары автомобилей. Казалось, при этом, что вспышки были бесшумными, гром не гремел, поэтому мы не сделали никаких точных выводов относительно того, что это могут быть за огни.

Мы прошли совсем немного, и тут я сама услышала глубокий хриплый звук, похожий на откашливание горла (явно мужского). Викки тоже услышала это и сказала, что это был тот самый шум, который она слышала ранее. Я должна признать, что это действительно звучало так, будто кто-то пытался привлечь наше внимание.

Мы пошли дальше. Джеймс, Викки и я продолжали слышать шаги на тропе позади нас. Каждый раз, когда мы оглядывались по сторонам, не было никаких признаков того, что кто-то или что-то идет позади нас. Я думал об ощущении, когда мою куртку дергали, которое я испытал ранее, когда внезапно почувствовала, что моя левая штанина резко подтянулась к моему колену.

Я была действительно шокирована, так как могла сказать, что штаны точно не были зацеплены веткой, так как я ощутила, как чьи-то невидимые руки касаются моей ноги.

Затем мою штанину снова опустили. Если бы ситуация не была такой пугающей, мне бы это показалось смешным. Я посмотрела на Джеймса и увидела человека, идущего рядом с ним, но всего в паре шагов впереди. Этот человек был в капюшоне и шел с опущенной головой. Я кинула взгляд вперед себя на нашу команду, а когда снова посмотрела на ту фигуру, то она исчезла. Это была буквально доля секунды.

Затем Викки сказала, что в то же время она также увидела темную фигуру, идущую рядом с Джеймсом. Если призрак "лесного человека" действительно существует, то видение, свидетелями которого были Викки и я, идеально подходит к этой категории".

Также посетители этого леса регулярно сообщают о множестве других паранормальных явлений, связанных с римской дорогой, которая вьется через весь лес. Они якобы видят призрачную группу римских солдат, которые маршируют вверх и вниз по дороге.

Еще посетители сообщают о бестелесных голосах мужчин, говорящих на латыни, а также о звуках топающих шагов и о аномальном холоде, который может резко пронестись по местности. Иногда тут видны призрачные огни и почти всегда у посетителей возникает сильное и тревожное ощущение, что за вами наблюдают.

В области вокруг леса есть другие разные паранормальные явления, включая аномальные звуки, теневые фигуры, черные призрачные псы, мерцающие огни в темноте и тд. Очевидно, это место, куда притягиваются многие странные силы.