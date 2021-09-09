Зрители его обожали, а коллеги восхищались: чем запомнился Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо – это известный французский актер, который создал образ бунтаря с безупречной улыбкой. Он играл острохарактерные роли в боевиках и комедиях. 6 сентября 2021 года появилась печальная новость — на 89 году жизни Жан-Поль Бельмондо покинул этот мир. Знаменитый актер умер у себя дома в Париже. Причина смерти знаменитости не была озвучена. Чем запомнился Жан-Поль Бельмондо?

Ранние годы звезды

Жан-Поль родился в Нейи-сюр-Сен. Мать и отец Бельмондо принадлежали к творческому бомонду: папа был скульптором, а мама занималась живописью. Брат и сестра, как и будущий актер, связали свою жизнь с кино. Брат стал продюсером, а сестра актрисой. Если бы не война, их семья жила бы богато. Но оккупация толкнули Бельмондо практически в нищету.

В юные годы Бельмондо увлекался спортом. Сперва он мечтал стать велосипедистом, затем футболистом. Позже в биографии актера появился бокс. Он выступал на любительском уровне, а в шестнадцать лет дебютировал на взрослом уровне. Как профессионал, он провел 9 поединков, ни разу не проиграв. 4 раза он выиграл в начальном раунде.

Учеба

Не зная, какую выбрать профессию, будущий актер отправился служить в армию. Потом он заболел туберкулезом, лечить который поехал в деревню Овернь Аланш, где свежий воздух. Там к Бельмондо пришла мысль о кинокарьере. В двадцать лет он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства, после чего выступил на театральной сцене и практически сразу стал сниматься в фильмах.

Примечательно, что многие педагоги консерватории, хотя и отмечали талант Бельмондо, но указывали, что его внешний вид вряд ли позволит стать ему успешным у телезрительниц. Не добавляла преподавателям уверенности в студенте и его беспечность и разболтанность. Бельмондо постоянно опаздывал на занятия, прогуливал, задирался. Однако уже первые появления его на телеэкране привлекли внимание женщин.

Со временем Жан-Поль заработал славу самого успешного французского артиста. Бельмондо основал свою кинокомпанию Cerito, которая получила свое название в честь девичьей фамилии бабушки актера. Он начал не только сниматься, но и продюсировать. Бельмондо несколько раз завершал кинокарьеру, но возвращался. А в 2015 году окончательно ушел из кинематографа по состоянию здоровья.

Фильмография

Дебют молодого Бельмондо в кинематографе состоялся в 1956 году. Он сыграл в фильме «Мольер», но при монтаже кадры с ним вырезали. Первую известность ему принесли кинокартины «Будь красива и помалкивай», «Ангел на земле» и «Двойной поворот ключа».

Славу Бельмондо принесла роль в фильме «На последнем дыхании». В настоящее время эта картина входит в число лучших произведений мирового кино. Жан-Поль с головой окунулся в работу. Он снимался с Софи Лорен в «Чочаре», с Жанной Моро в «7 дней, 7 ночей», с Паскаль Пети в «Письмах послушницы», с Клаудией Кардинале в «Картуше».

Знаменитыми телепроектами шестидесятых годов стали «Стукач», «Человек из Рио», «Уикенд на берегу океана». Жан-Поль всегда стремился не задерживаться в одном образе надолго, используя при создании роли все краски своего таланта. В середине шестидесятых он попал в проект Жан-Люка Годара «Безумный Пьеро».

Жан-Поль не мог отказаться от участия в кинокомедии «Казино “Рояль”». Бельмондо исполнил роль легионера, который работает под кодовым именем. Эти киноленты имели ошеломительный успех. Представителей криминального мира Жан-Поль сыграл в фильмах «Вор» и «Супермозг». При всей рискованности своих персонажей Бельмондо романтизировал их, делая их привлекательными для телезрителей.

Лучшие роли

В дальнейшем Жан-Поль Бельмондо радовал своих фанатов участием в фильмах «Неисправимый», «Труп моего врага», «Чудовище». В конце семидесятых на экраны вышел фильм под названием «Кто есть кто». Бельмондо исполнил роль самоуверенного парня на дорогой машине, который на самом деле был комиссаром под прикрытием. Он и расследовал дело об убийстве.

Среди популярных проектов восьмидесятых годов можно назвать фильмы «Ас из асов», «Профессионал», «Вне закона», «Одиночка». Последней кассовой кинокартиной в карьере Бельмондо стал фильм «Баловень судьбы», который вышел на экраны в 1988 году. За главную роль в киноленте он удостоился премии «Сезар».

В 2001 году артист перенес инсульт и прекратил актерскую деятельность. Однако через семь лет Жан-Поль сделал исключение ради социальной драмы под названием «Человек и его собака», поскольку образ бедного Шарля, который оказался со своей собакой на улице, не мог оставить актера равнодушным. Бельмондо сказал, что, хотя он исполнил больше сорока ролей в постановках и принимал участие в создании около 100 фильмов, на съемках этой киноленты он чувствовал себя счастливым, так как делал что-то совершено новое. Ведь этот фильм не похож ни на один из тех, в которых он принимал участие до этого.