 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

09.09.2021, 7:19, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9,25 копейки, курс евро поднялся на 9,5 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9,25 копейки и составил 73,24 рубля. Курс евро поднялся на 9,5 копеек, до 86,54 рубля, передает ТАСС.

Накануне утром рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.



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