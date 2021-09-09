Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9,25 копейки, курс евро поднялся на 9,5 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9,25 копейки и составил 73,24 рубля. Курс евро поднялся на 9,5 копеек, до 86,54 рубля, передает ТАСС.

Накануне утром рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.