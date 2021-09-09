Восстановление Ливии после войны оценили в 111 млрд долларов

Для восстановления Ливии потребуется 500 млрд динаров (111 млрд долларов), сообщил госминистр по экономическим делам страны Салама аль-Гвейль.

«Реконструкция Ливии ежегодно требует 50 млрд динаров», – передает ТАСС слова госминистра, давшего, тем самым, понять, что на полное восстановление разрушенной инфраструктуры страны уйдет не менее десяти лет. По словам чиновника, «страна в состоянии обеспечить частичное финансирование за счет внутренних ресурсов» при условии привлечения и международных инвестиций. «Мы сотрудничаем с соседними странами в этой сфере», – отметил он.

Тем временем, в среду в парламент в Тобруке были приглашены министры правительства во главе с премьером Абдель Хамидом Дбейбой. Глава кабмина и часть министров, а на заседание прибыли главы не всех ведомств, отчитались перед парламентариями о проделанной работе, финансовых расходах, ходе объединения основных институтов. Как сообщил официальный представитель Палаты представителей Ливии Абдалла Блихак, присутствовавшие «министры ответили на все вопросы депутатов». В понедельник парламентарии намерены заслушать остальных министров.

По словам Блихака, правительство за последние полгода потратило более 46 млрд динаров (более 10 млрд долларов) на сферу услуг, «однако заметных улучшений нет». Кроме того, отметил он, несмотря на отсутствие одобрения со стороны парламента, правительство с начала года потратило свыше 5 млрд ливийских динаров (свыше 1 млрд долларов) «по чрезвычайным статьям», в том числе выделяя силовым структурам, Минздраву, Фонду социального страхования, министерству местного самоуправления.

Ранее в Ливии официально объявили о запуске проекта общенационального примирения. Напомним, младший сын Муаммара Каддафи Саади из соображений личной безопасности покинул Ливию и находится на территории Турции. Власти в Триполи разрешили Саади Каддафи покинуть страну и вылететь в Турцию из международного аэропорта Митига после вынесения ему оправдательного приговора. Кроме того, стало известно о передаче останков Муаммара Каддафи его племени в Сирте.