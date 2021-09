Мнение: Можете получить всех остальных, но дайте мне мою группу

Интересно о деле Кастнера, венгерского сиониста, который заключил сделку с нацистом Адольфом Эйхманом, согласившись пособничать в деле уничтожении десятков тысяч венгерских евреев в обмен на освобождение нескольких сотен сионистов. История дошла до израильского суда в 1955 году.

Дело Кастнера.



Резсу Кастнер

На Малхиэля Грюневальда – еврея из Венгрии, потерявшего в холокосте 50 родственников – подали в суд за написание памфлета, обвинявшего чиновника сионистской лейбористской партии Резсу Кастнера в «пособничестве нацистам» в Венгрии. Кастнер был пресс-секретарем израильского министерства и членом правящей партии Мапай, предшественницы нынешней лейбористской партии «Авода».

Руководство Мапай рассчитывало провести Кастнера в кнессет – израильский парламент. Он был кандидатом от Мапай на двух первых выборах в кнессет, и намечался в третий раз, пока его не убрали из списков, чтобы не позориться.

Руководство партии по-своему было лояльно Кастнеру, потому что он был «их человеком» в Венгрии во время войны. Если Кастнер был пособником нацистов, то они тоже – так они рассуждали. Нельзя было терпеть обвинение Грюневальда. Согласно израильскому закону 1950 года, если Кастнер был пособником нацистов, ему могла даже угрожать смертная казнь. Правительство решило подать на Грюневальда в суд за клевету. Потом им пришлось об этом пожалеть.

После месяца слушаний суд решил, что Грюневальд не оклеветал Кастнера, и что Мапай в самом деле были пособниками нацистов. Кастнер «продал душу дьяволу», по знаменитому выражению судьи по этому делу.

Что еще хуже для сионисткой партии – разбирательство превратилось в суд над Кастнером в общественном мнении – то есть, в суд и над ними. Это дело до сих пор не забыто в Израиле. Суд разоблачил гнусную историю сотрудничества нацистов и сионистов, которую руководство Израиля предпочло бы похоронить.

Смертоносная ложь

После оккупации Венгрии нацистами в марте 1944 года, Кастнер – местный представитель сионистского руководства – прямо сотрудничал с нацистами.

Он согласился помочь поддерживать спокойствие среди венгерских евреев, особенно 20 000 евреев его родного города Клуж. Нацисты не желали повторения там восстания варшавского гетто 1943 года.

Евреев Клужа загнали в гетто перед депортацией, и им рассказали басню про «Кениермерце» – рабочем лагере в оккупированной нацистами местности, куда их якобы пошлют на работу и где они останутся в живых. Но это была смертоносная ложь – вагоны шли в Освенцим – лагерь уничтожения в оккупированной Польше, где нацисты убивали в день 12 000 венгерских евреев. Всего нацисты убили почти полмиллиона венгерских евреев.

Чтобы предотвратить бунт, люди Кастнера сказали евреям, что им ничего не угрожает. Они распространяли фальшивые открытки из «Кениермерце» и читали их, убеждая евреев Клужа, что все хорошо. Думая, что их отправят на работу, венгерские евреи в основном не сопротивлялись.

Как писал Бен Хехт в книге «Предательство» (1961 года), посвященной этому, евреев Клужа охраняли в гетто всего два десятка нацистов и венгров. Евреи без труда могли бы одолеть их и спастись, перейдя границу Румынии всего в трех милях от Клужа, если бы Кастнер рассказал им известную ему правду о том, что их на самом деле ожидало. Но Кастнер лично заключил сделку с высокопоставленным помощником Гитлера и организатором холокоста Адольфом Эйхманом. Кастнер знал, куда пойдут поезда с «переселенцами», но ничего об этом не сказал.

«Успех сионизма»

В награду за обман Кастнером своих, нацисты разрешили ему отобрать группу евреев -по большей части сионистов, друзей и родственников – которым позволили уехать из Венгрии на поезде в Швейцарию. Эта отборная группа должна была стать колонизаторами Палестины.

Сионисты и нацисты были согласны в том, что их цель – убрать евреев из Европы.

Эйхмана схватили в Аргентине в 1960 году агенты Моссад и привезли в Израиль, где его судили и казнили в 1962 году.

В 1955 году в беседе с голландским пронацистским журналистом, Эйхман тепло вспоминал о совместной работе с Кастнером. Он описал такое единомыслие нацистов и сионистов в жутко откровенных выражениях. По словам Эйхмана, главной заботой Кастнера было выбрать группу венгерских евреев, которые могли уехать в Палестину.

«Можете получить всех остальных» – припомнил Эйхман слова Кастнера, «но дайте мне получить мою группу».

Нацист также утверждал, что «было очень много сходства между нашей установкой в СС и точкой зрения этих крайних идеалистов – вожаков сионистов».

«Я уверен, что Кастнер принес бы в жертву тысячу или сотню тысяч своих единокровных для достижения своей политической цели», – сказал Эйхман. «Его не интересовали старые евреи, или ассимилированные в венгерском обществе. Но он с поразительной настойчивостью пытался сохранить биологически ценную еврейскую кровь – то есть, человеческое сырье, способное к размножению и тяжелой работе.»

«Так как Кастнер оказал нам огромную услугу, помог удержать депортационный лагерь спокойным, я позволил его группе спастись», – объяснил Эйхман.

Судья Беньямин Халев потратил девять месяцев на составление приговора, и заключил 21 июня 1955 года, что «покровительство нацистов Кастнеру и согласие позволить ему спасти 600 видных евреев были частью плана истребления евреев».

Он сказал, что Кастнер «считал спасение самых важных евреев своим огромным личным успехом и успехом сионизма».

«Как этот судья осмелился!»

Израильские СМИ широко освещали эту историю и это дело оказалось крайне важным на выборах в кнессет 1955 года. Правительство немедленно подало апелляцию. В кнессете и СМИ некоторые призывали судить Кастнера по закону о пособниках нацистов.

«Кошмар, ужас», -писал премьер-министр Моше Шарет в своем дневнике. «Как этот судья осмелился!»

Кастнер превратился в обузу. Из него сыпались неудобные факты как из дырявого мешка.

Если бы апелляция не была поддержана, было бы куда труднее препятствовать суду над Кастнером как над пособником нацистов.

Но, прежде чем он мог снова появиться в суде, Кастнера заставили замолчать навеки.

В марте 1957 года его убили радом с его домом. Трое убийц были уже известны тайной полиции – Шин Бет, и немедленно арестованы. Один из них – Зеев Экштейн – признался, что был агентом Шин Бет.

До и после дела Грюневальда Кастнера охраняла полиция. Незадолго до убийства охранять перестали. Звучали предположения, что спецслужбы Израиля решили убить Кастнера, чтобы заткнуть ему рот.

Убийц присудили к пожизненному заключению – но спустя всего пять лет их выпустили. Первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион лично вмешался, чтобы их освободили.

Апелляционный суд отменил большую часть приговора суда по делу о клевете. Судьи не отрицали факты, раскрытые на суде, о том, что сделал Кастнер, только подвергли сомнению интерпретацию судьи Халеви. Некоторые действия Кастнера судьи даже оправдывали.

Что еще Кастнер мог рассказать? Вероятно, некоторые тайны умерли вместе с ним.

Что важно, его сотрудничество с нацистскими военными преступниками не прекратилось с концом войны.

После войны Кастнер поехал в Германию и давал показания на Нюренбергском процессе в защиту нескольких эсэсовцев, виновных в истреблении евреев, как офицер СС Курт Бехер. В результате Бехер избежал петли и в конце концов стал одним из богатейших промышленных капиталистов ФРГ.

Кастнера привезли в Нюрнберг давать показания против нацистских преступников, как описано в книге Акивы Ора «Израиль: Политика, мифы и кризис идентичности» 1994 года. Но, как сказал один прокурор из США: «Кастнер шлялся по лагерю для заключенных нацистских офицеров, ища тех, кому мог был помочь показаниями или заступничеством. Под конец мы были рады, когда он убрался.»

Хотя поведение Кастнера можно считать особенно вопиющим, оно не выходило за рамки широкого сотрудничества сионистов с нацистами, так как и те и другие желали убрать евреев из Европы.

Показания Кастнера на Нюренбергском процессе в пользу нациста Курта Бехера были даны «не только от моего имени, но также от имени и по поручению Еврейского Агентства и Всемирного еврейского конгресса» – двух главных учреждений сионистского движения в то время.

В апелляции на решение по делу Грюневальда генпрокурор Израиля с этим практически согласился.

«Кастнер сделал не больше и не меньше, чем мы», -заявил он. «Это всегда было традицией сионизма – отбирать немногих из массы при организации иммиграции в Палестину».

Источники:

Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators (Atlanta: On Our Own Authority, 2014), pages 284-291

Ben Hecht, Perfidy, (New York: Julian Messner, Inc., 1961)

Akiva Orr, Israel: Politics, Myths and Identity Crises (London: Pluto Press, 1994), pages 81-116

Tom Segev, The Seventh Million (New York: Hill and Wang, 1993), pages 255-296, 305-310

(с) Эйсе Уинстенли

Перевод избранной части с английского, оригинал: https://electronicintifada.net/content/how-owen-jones-justifies-labours-purge-socialists/33831

PS. На заглавной фотографии нацистский военный преступник Адольф Эйхман в израильской тюрьме.

—