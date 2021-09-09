Исследователи в России нашли десятки странных предметов в форме дисков, содержащих вольфрам

Исследователи в Волгограде обнаружили более десятка объектов в форме дисков, в том числе один диаметром более четырех метров.

По мнению экспертов, эти «инопланетные» дискообразные породы содержат вольфрам — металл высокой плотности, используемый в военной технике. Вольфрам отличается своей прочностью, особенно тем, что он имеет самую высокую температуру плавления среди всех элементов. Твердость и высокая плотность вольфрама позволяют использовать его в военных целях для создания проникающих снарядов.

Группа, ответственная за открытие, была Космопоиском, согласно российскому сайту, Космопоиск — российская группа исследователей НЛО и криптозоологии, которая проводила раскопки в Жирновском районе Волгограда. В прошлом исследователи сталкивались с дискообразными камнями, но это был первый случай, когда дискообразный камень с такими пропорциями был обнаружен.

– Мы уже нашли более десятка таких дисков, большинство из них было диаметром около метра, в Кузбассе мы обнаружили дискообразный объект диаметром почти два метра, но этот новый «гигантский» дискообразный камень уникален и впечатляет, — сказал Вадим Чернобров, руководивший раскопками.

Форма четырехметрового диска, которая очень похожа на современные интерпретации НЛО, дала много поводов для разговоров охотникам за НЛО и уфологам.

Скотт Уоринг, редактор ufosightingsdaily.com считает, что открытие этой загадочной дискообразной породы является окончательным доказательством инопланетных посещений в прошлом, и что ее состав делает ее уникальной, поскольку она сделана из вольфрама, который используется в военных целях.