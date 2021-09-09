 

В Вирджинии демонтировали статую американского генерала-конфедерата

09.09.2021, 6:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ административном центре штата Вирджиния городе Ричмонд была демонтирована статуя американского генерала-конфедерата Роберта Ли.

Демонтаж памятника начался рано утром в среду, передает РИА «Новости», весь процесс встречали скандированием лозунгов движения Black Lives Matter и ироничными комментариями: «Посмотрите на его лицо, ему не нравится».

Статуя Ли в Ричмонде – один из самых значительных памятников конфедератам. Решение снести статую генерала было принято прошлым летом после гибели от рук полицейского темнокожего Джорджа Флойда.

Активные усилия по демонтажу памятников конфедератам начались после массового убийства в церкви Чарльстона в 2015 году. Памятники Ли были демонтированы в Новом Орлеане, Балтиморе, Далласе, Техасском университете, Вашингтонском кафедральном соборе.

Напомним, в 2020 году погромы и протесты под эгидой движения BLM начались в США после гибели Флойда от действий полиции.

В апреле 2021 года суд присяжных в американском Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.



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