На Украине объяснили важность встречи с Путиным для Зеленского

Украинский политолог Руслан Бортник выразил уверенность, что без встречи с российским лидером Владимиром Путиным и нормализации отношений с Москвой президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок.

По мнению политолога, для Путина такая встреча является бессмысленной, в то время как Зеленскому она «очень нужна», передает РИА «Новости».

«Самая банальная причина – это [необходимость Зеленскому] демонстрировать успехи в мирном урегулировании… Тема, по которой сегодня тупик, «оживет» немного для Владимира Александровича», – сообщил Бортник в эфире телеканала «Наш».

«Стратегически» для Зеленского встреча с российским лидером важна из-за того, что без нормализации отношений с Россией «переизбраться на второй срок Владимир Александрович не сможет», выразил уверенность эксперт. Он отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко безуспешно пытался переизбраться на новый срок без налаживания отношений с Москвой.

При этом Бортник выразил мнение, что РФ не «контролирует» Украину и не может «продвинуть» своего кандидата на президентских выборах, однако в ее руках находятся «ключевые предохранители», влияющие на ситуацию в стране.

Накануне экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева.

В воскресенье глава МИД Украины сообщил о готовности Зеленского встретиться с Путиным. После этого в Москве заявили, что Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов. Сам Путин заявлял, что ситуация в отношениях РФ и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений, «и чем раньше, тем лучше». Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко утверждал, что подготовка встречи президентов РФ и Украины ведется на самом высоком уровне.