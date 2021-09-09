Мнение: Энигма. Тайнопись войны

Сегодня состоялась премьера нового большого документального фильма от Сурена Цормудяна. Как обычно он выпускает скорее не ролики, а полноценные документальные фильмы.

Как не трудно догадаться, новый фильм посвящен истории пресловутой "Энигмы" – немецкой шифровальной машины, захват которой сыграл немаловажную роль в ходе второй мировой войны, что впрочем никогда не мешало недооценивать или переоценивать данный факт.

Помимо исторических аспектов, рассматривается и вопрос отражения этой истории в художественном кино.

Аннотация:

Enigma. Шифровальная машина Третьего Рейха, над взломом которой бились задолго до начала Второй мировой войны.

О самой машине, о первых ученых, что пытались разгадать ее секрет (и о которых постоянно забывают).

О подводных лодках, о историческом контексте, и немного о кинолентах, что затронули данную тему.

Общая продолжительность чуть более трех часов. Чуть более трех часов годноты.

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