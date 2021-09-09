Times – обученные силами НАТО афганские военные присоединяются к талибам

Источники в вооружённых силах Великобритании предположили, что афганские солдаты, подготовкой которых занимались британские и американские специалисты, переходят на сторону «Талибана»*, пишет The Times. Однако в Министерстве иностранных дел Великобритании подчеркнули, что доказательств того, что афганцы, обученные силами НАТО, сражаются на стороне талибов, нет.



Reuters

Афганские солдаты, подготовкой которых занимались британцы и американцы, предположительно, переходят на сторону «Талибана»*, пишет The Times со ссылкой на источники в вооружённых силах Великобритании.

В частности, британские офицеры проанализировали обнародованные в последние дни, в том числе после битвы за Панджшер, фотографии талибов и пришли к выводу, что представители «Талибана» демонстрируют приёмы, которым афганцев обучили специалисты стран НАТО.

В частности, на это указывает то, как боевики держат оружие. Британские и американские военные обучали афганцев технике безопасности — стрелков учат держать указательный палец распрямлённым вне пределов спусковой скобы, что предотвращает возможность случайного выстрела. При этом представители «Талибана» обычно держат автоматы «как попало».

Официального подтверждения того, что афганские силы, обученные британцами, перешли на сторону талибов, нет. Однако предполагается, что у бывших афганских солдат, возможно, не осталось иного выбора, кроме как взять в руки оружие и сражаться на стороне талибов после вывода американских войск из страны.

На то, что на стороне талибов сражаются афганцы, подготовкой которых занимались британские и американские специалисты, также указывает тот факт, что «они не убивают много людей» в Панджшере.

Тем не менее источник The Times в Министерстве иностранных дел Великобритании отверг это предположение, отметив, что любой «компетентный» военный обучен технике безопасности при обращении с оружием. В ведомстве не располагают «какими-либо доказательствами, которые подтверждали бы сообщения о том, что бывшие бойцы сил безопасности Афганистана присоединились к талибам».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

