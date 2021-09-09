wPolityce – ЕС шантажирует Польшу денежными штрафами и одновременно пытается узурпировать власть

Польша не может дать своё согласие на диктат Европейской комиссии, которая хочет нанести удар по правовому порядку его страны, такими словами депутат Мариуш Госек прокомментировал призывы ЕС оштрафовать Польшу за ограничение свободы судов. Другой депутат, Ян Кантхак, уверен, что дело дисциплинарной палаты — это лишь повод навязать Польше власть еврократов и покончить с демократией, пишет wPolityce.pl.



Reuters

Накануне Еврокомиссия решила, что подаст в Европейский суд иск против Польши, в котором потребует оштрафовать её за нарушение прав судей. Польша не выполнила требование ЕС ликвидировать дисциплинарную палату польского Верховного суда, которая наказывает должностных лиц, осуществляющих правосудие. 15 июля этого года Европейский суд постановил, что дисциплинарная палата противоречит правовым нормам ЕС, пишет wPolityce.pl.

Замминистра по климату Яцек Оздоба уверен, что угрожать кому-либо последствиями без законных на то оснований — это шантаж, и именно с ним сейчас Польша и имеет дело. По его мнению, действия, предпринятые ЕС, будут впредь разрушать европейское единство. Такие требования безосновательны, они не прописаны ни в каких договорах и противоречат польским законам. Он пояснил, что перед дисциплинарной палатой Верховного суда поставлены конкретные задачи, в том числе снятие иммунитета с тех, кто не следует установленным процедурам, не соблюдает Уголовно-процессуальный кодекс и другие законы. Замминистра призвал сообща противостоять «этой правовой агрессии», свидетелями которой выступают поляки.

В свою очередь, депутат Мариуш Госек заявил, что Польша не может дать своё согласие на диктат Европейской комиссии, которая хочет нанести удар по правовому порядку его страны. «Европейская комиссия узурпирует себе право на организацию системы правосудия в Польше, но ведь это прерогатива национальных государств всех стран — членов ЕС», — пояснил он.

Депутат называет такие притязания крайней безответственностью со стороны должностных лиц Еврокомиссии и предвещает, что они встретят явное сопротивление со стороны министра юстиции Збигнева Зёбро и его партии «Справедливая Польша». «Мы защищали, защищаем и будем защищать суверенитет Польши», — подчеркнул он.

Его коллега депутат Ян Кантхак уверен, что дело вовсе не в дисциплинарной палате. «Здесь прослеживается кое-что более существенное. Это схватка за то, будет ли в Польше царить демократия или будет править еврократия», — резюмировал он.