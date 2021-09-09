 

От заниженной посадки до оверсайза: самые модные тренды сезона осень 2021

09.09.2021, 5:38, Разное
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С наступлением каждого нового сезона девушки живо интересуются модными тенденциями, чтобы выглядеть стильно, модно и сногсшибательно. И даже грустное время года не станет помехой для того, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Цвета осени 2021

Лето плавно перетекло в осень, а вместе с ним перешли в новый сезон и некоторые яркие краски. Модные дизайнеры продемонстрировали в своих осенне-зимних коллекциях такие цвета, как красный и ярко-розовый, насыщенные желтый, зеленый и синий.

Модные силуэты

Этой осенью актуальна одежда, сшитая по фигуре. И это не скоротечный тренд, приталенные модели останутся с нами надолго. Особенно стильно смотрятся облегающие вещи с разрезами.

Но не надо думать, что оверсайз сдает свои позиции. Он по-прежнему в моде, и особенно это касается верхней одежды. Примером тому могут служить большие и объемные искусственные шубы.

Серебро

Весьма актуально в этом сезоне серебро. Здесь одновременно совпали и диско 70-х, и космические мотивы. Этот тренд для любителей сверкать. Серебро хорошо еще и тем, что оно подходит буквально ко всему.

Деним

В моде осенью 2021 года необработанный и разноцветный деним. Например, джинсы, выполненные из материала двух цветов. С приближением холодов на первый план выходит необработанный деним.

Юбка плиссе

Плиссированная юбка также будет в тренде в осенне-зимнем сезоне 2021/2022. Можно возразить, что это не тренд, а классика, входящая в базовый гардероб, и это действительно так. Плиссированные юбки могут быть самых разных цветов и оттенков, даже ярких и кислотных. Что касается длины, то это миди.

Воротнички

Для тех, кто любит воротнички, есть хорошая новость: они все еще актуальны. Носить их можно как угодно. Стилисты советуют надевать блузки с воротничками под сарафаны или платья. Также можно украшать их брошами.

Низкая посадка

В осеннем сезоне снова в моде брюки с заниженной посадкой.

А-ля барышня-крестьянка

Такие платья сегодня в тренде. Их отличает легкий силуэт, вышивка, пуговицы и оригинальная отделка. Стилисты советуют носить их с казаками и ботинками челси. Сверху можно надеть черную кожаную куртку или утепленный пиджак.

Корсеты

Этот тренд далеко не новый, но сегодня снова актуальны топы и корсеты поверх одежды.

Этнические мотивы

Пришло время этнических элементов. Это может быть бахрома или вязка ручной работы. В этом сезоне модные эксперты рекомендуют сочетать такие вещи не с грубыми ботинками и широкополыми шляпами, а с нежными вязаными платьями.⁣⁣

Осенью 2021 стилисты советуют вводить один яркий элемент в черные тотал-луки. Также наиболее яркие цвета будут выглядеть уместно и в холодное время года. Они прекрасно скрасят холодные серые будни.



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