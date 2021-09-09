 

Собянин анонсировал строительство еще одного вокзала рядом с Ленинградским

09.09.2021, 5:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОколо Ленинградского вокзала в столице появился еще один: для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ (высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург – прим.ВЗГЛЯД). Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», – сказал мэр «Комсомольской правде».

Ранее Собянин одобрил проект скоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом. Строительные работы по ВСЖМ-1 планируется совместить с восстановлением остановок и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги.



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