 

Мнение: Гобу дод яо яриоц

09.09.2021, 5:30, Разное
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Если три раза произнести наоборот, то можно вызвать ктулху.

Источник: Colonel Cassad



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