Мнение: Гобу дод яо яриоц
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Если три раза произнести наоборот, то можно вызвать ктулху.
—
Источник: Colonel Cassad
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Если три раза произнести наоборот, то можно вызвать ктулху.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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