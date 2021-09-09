NBC – вопрос о вакцине стал новым яблоком раздора в американских семьях

Среди друзей и членов семьи в США часто встречаются люди, которые придерживаются разных точек зрения по поводу вакцины от COVID-19, и в последнее время из-за этих разногласий они стали меньше встречаться и общаться, отмечает журналистка NBC News. Так что эксперты советуют им иногда намеренно сохранять дистанцию, чтобы отношения в целом пережили пандемию.

Джени Гимбет и без того планировала маленькую свадьбу, когда…

ДЖЕНИ ГИМБЕТ: Мы однажды получили текстовое сообщение с такой информацией: эй, мы не привиты, прививаться не собираемся и маски носить нам не нравится.

Её свадьба стала ещё меньше.

ДЖЕНИ ГИМБЕТ: Мы отменили их приглашение. У нас там будут члены семьи со слабым иммунитетом. В моей семье три медсестры, и такой драмы мне не нужно.

По всей стране многие сталкиваются с такими же решениями, необходимостью выбрать сторону и отменять планы с любимыми людьми, с которыми их разделил вопрос о вакцине от коронавируса.

ДОН ДРИСКЛ: Любое социальное взаимодействие стало теперь иным из-за этого.

Дон Дрискл тоже изменил планы. Теперь он не видится с некоторыми друзьями, с кем у него могут быть проблемы из-за того, что он не привит.

ДОН ДРИСКЛ: Недавно я был в путешествии. И некоторым друзьям я намеренно не говорил, что приехал, потому что чувствовал, что это вскроется.

Он говорит, что это предосторожность, и он в конечном итоге сделает вакцину, но он хочет самостоятельно принять решение.

ЖУРНАЛИСТКА: Почему?

ДОН ДРИСКЛ: Я слежу за наукой, я не антипрививочник. Я просто не спешу.

Больше половины американцев сейчас полностью привиты. Но всё больше заведений спрашивают доказательства вакцинации, и разрыв в обществе скоро может вырасти.

У экспертов есть советы, как сделать, чтобы конфликты из-за коронавируса не разрушили семьи и дружбу. Общайтесь прямо и выставляйте границы. Узнавайте мнения заранее — это не означает, что нужно быть их сторонником. И будьте добрее, даже если вы не можете прийти к взаимопониманию. Возможно, вам нужно согласиться, чтобы оставаться несогласным и пока что сохранять некую дистанцию, если вы хотите, чтобы ваши отношения пережили пандемию.

Кристин Далгрен NBC News.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года.