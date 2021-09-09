Это просто виза какая-то!

Жириновский, Миронов, Шевченко и другие политики, идущие в Госдуму, отвечают, что РФ делать с мигрантами. Спойлер: для приезжих все будет плохо.

Инциденты, связанные с мигрантами в России, — отличное подспорье для кандидатов от партий, которые планируют попасть в новый созыв Госдумы. Никаких моральных или административных барьеров для рассуждений на эту тему у политиков в РФ нет. «Новая» попросила представителей всех партий, представленных в избирательном бюллетене, ответить на вопрос, как решить проблему мигрантов в стране. Ответы кажутся редакции крайне показательными и много говорящими о том, как политики на самом деле представляют себе запросы общества. Публикуем ответы без комментариев, но с незначительными сокращениями без потери смысла в том порядке, в котором партии представлены в бюллетене.

КПРФ

Александр Ющенко

депутат Государственной думы VI и VII созывов:

— Миграционная политика у нас направлена на то, чтобы использовать рабский труд мигрантов. Нет никаких социальных гарантий, никаких выплат — ничего. Они абсолютно бесправны. В диком капитализме выживает сильнейший, и именно поэтому они собираются в стаи, делят рынки, делят сферы влияния. Именно поэтому происходят массовые драки. МВД и в целом государство должны регулировать, какое количество мигрантов приезжает, какие социальные права они получают. Не толкайте мигрантов на противоправные действия своими же поборами. Если патент, то он должен полностью гарантировать социальные права. Профильное министерство должно регулировать, какое количество мигрантов необходимо не для того, чтобы использовать рабский, абсолютно бесплатный труд на стройках элитного жилья в Москве. Власти должны обеспечивать мигрантов какими-то серьезными социальными гарантиями.

«Зеленые»

Александр Старцев

руководитель петербургского отделения партии:

— Миграционную проблему надо решать с позиции государственных интересов. Трудовая миграция должна быть, но нам нужна квалифицированная рабочая сила, которой не хватает в стране. Неграмотные, низкоквалифицированные кадры отягощают, создают лишние проблемы. Нужно смотреть, где, в каких областях и какие специалисты нужны, и заниматься именно отбором, а не говорить «заезжайте, кто хочет».

Существует проблема трудовой визы и гражданства. К вопросу гражданства нужно относиться по-особенному: те, кто претендует на него, должны соответствовать российским ценностям. Проблема мигрантов существует в том числе из-за интересов бизнеса, которому надо сэкономить денег и заплатить поменьше, а получить себе побольше. Это не государственный подход.

ЛДПР

Владимир Жириновский

лидер партии:

— Решение простое. Мы не можем отгородиться от Средней Азии или Южного Кавказа стеной или строгим визовым режимом, потому что это приведет к социальному взрыву в этих регионах, которые во многом зависят от России. Но мы можем влиять на то, сколько людей приезжает на работу в Россию. Для этого, прежде всего, мы должны дать на государственном уровне масштабные заказы на сырье из этих стран: хлопок, фрукты, овощи, мясо — все то, что там есть, а у нас этого не хватает. Тогда большая часть жителей южных республик СНГ будет оставаться дома, потому что там появится работа, а мы получим нужную нам продукцию.

При этом в отдельных сферах труда мигрантов можно заменить русскими. Москвичи, может, и не пойдут на работу дворником или укладчиком кирпичей. Хотя зарплаты в этом секторе в столице и других крупных городах достигают 50–60 тысяч рублей. А курьеры и доставщики сейчас получают и по 100 тысяч рублей.

Так давайте дадим объявления о трудоустройстве по всей России, поможем переехать в Москву жителям регионов, которых такая работа и зарплата устроят.

Зачем эти деньги платить иностранцам, когда мы можем их отдать нашим гражданам?

Конечно, какая-то часть иностранцев в любом случае продолжит приезжать в Россию на заработки. Но нужно больше привлекать людей с Запада: с Украины, из Белоруссии, Польши, Сербии, Болгарии и других восточноевропейских стран. Давайте звать соотечественников из ближайшего и дальнего зарубежья, они готовы приехать. Но пока никто их даже не пытается приглашать. А ведь это большой резерв — миллионы и миллионы рабочих.

«Новые люди»

Данил Махницкий

кандидат в депутаты Государственной думы:

— Очень важно делить проблему миграции на две категории. Первая — миграция легальная (то есть те люди, которые получают патент, которые проходят через миграционные центры). В рамках легальной миграции мы предлагаем введение обязательного залога для трудовых мигрантов при въезде в РФ. В момент, когда они получают патент, они должны вносить залог, который будет покрывать стоимость их депортации до места, откуда они прибыли.

Нужно повышать ответственность работодателей за условия проживания. Потому что многие бытовые проблемы возникают потому, что мигранты находятся в неудовлетворительных условиях, в первую очередь, бытовых, коммунальных, почти все живут в вагончиках. За это должен нести ответственность работодатель, который их оплачивает, который создает спрос на труд привлеченных мигрантов.

Вторая — нелегальная миграция. Те люди, которые находятся на территории РФ, но которые не имеют права на работу, но все равно каким-то образом средства для существования добывают. Очень простое решение — визовый режим со странами Средней Азии и бывшего СНГ, откуда у нас основной трафик. Это общемировая история, абсолютно нормально иметь визы даже с партнерскими для тебя государствами, потому что визовая система сама по себе предполагает не ущемление чьих-то прав. Она предполагает строгий контроль и учет того, кто находится и на какой период находится в твоей в стране.

Мы считаем, что сам факт наличия трудовых мигрантов очень негативно сказывается на нашем отечественном рынке труда. Нашей экономике трудовая миграция из стран Средней Азии стоит порядка 8 млрд долларов каждый год. Что делают мигранты? Занижают стоимость труда. И когда у работодателя есть альтернатива взять мигранта, платить ему 35 тысяч и не платить при этом никаких взносов страховых, пенсионных, социальных, вместо того, чтобы взять гражданина РФ, который вместе со взносами будет стоить в два раза дороже, то естественно, что на массовые стройки привлекаются мигранты.

«Единая Россия»

Виктор Водолацкий

первый заместитель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

— В первую очередь, нам необходимо продолжить работу по упрощению получения российского гражданства для лиц, которые сегодня находятся за пределами РФ — на территории ближнего зарубежья или дальнего зарубежья, чтобы преодолеть те барьеры, которые сегодня существуют. Тогда огромное количество людей при положительном решении смогут вернуться на свою историческую родину.

Что касается мигрантов, которые сегодня работают на территории РФ, то здесь тоже нужно менять законодательство, чтобы работодатель (будь то аграрный сектор или сектор ЖКХ) нес стопроцентную ответственность за своего трудового мигранта, начиная от страховки, от его рабочего места, от вопросов его перемещения в РФ и обратно на территорию той страны, откуда он прибыл. Это нужно для того, чтобы не было конфликтов, которые сегодня происходят, например, в Подмосковье, когда группировки делят неформально трудовой рынок, что вносит определенный дискомфорт в гражданское общество.

Нужно менять законодательство, ужесточая вопросы ответственности лиц, которые отвечают за это направление. Работодатель будет понимать, что он должен вести и профилактическую работу, и надзорную работу — не по факту свершившегося преступления, а с целью профилактики. Также должна быть увеличена миграционная служба для того, чтобы на территориях, где компактно сегодня находятся трудовые мигранты, создавать подразделения, которые будут выявлять нежелательные элементы, выдворять и решать вопросы безопасности в том числе жителей РФ.

«Справедливая РФ — За правду»

Сергей Миронов

лидер партии:

— Нужно повышать заплаты, повышать МРОТ и вводить почасовую оплату труда. Когда будет адекватная оплата труда, работодателю станет невыгодно нанимать гастарбайтеров. Сегодня этот механизм действует в обратную сторону: именно копеечные зарплаты мигрантов давят на отечественный рынок труда, сдерживают зарплаты на низком уровне, потому что существует дешевая альтернатива.

Сейчас участились конфликты между мигрантами. Само по себе это безобразие нужно жестко и четко пресекать, а хулиганов вышвыривать из страны. Но сейчас посмотрим на экономическую подоплеку. Если приезжие конфликтуют, значит, чего-то не поделили, Но что им делить, если, как нас убеждают, их труд сейчас настолько востребован, а они готовы взяться за любую грязную работу, которой брезгуют «зажравшиеся» россияне. Выходит, не готовы, а делят какие-то лакомые куски, причем явно нелегального толка.

Да, вчера мигрант приехал ишачить за гроши на той же стройке и был доволен своей судьбой, но не сегодня, так завтра он сообразит, что можно получать куда больше, работая на дельцов теневого рынка или откровенных мафиози. Криминализация мигрантов неизбежна, не потому что к нам едут «плохие люди», а в силу реальных социально-экономических условий. Собственно, именно на этой почве в самых разных странах в свое время выросла этническая преступность, и мы пока идем по этому порочному пути. При этом я против любых форм дискриминации мигрантов, но я против того, чтобы создавать для них режим наибольшего благоприятствования.

Другой острейший вопрос — безвизовый режим со странами Средней Азии. Кому он нужен? Россияне в те края почти не ездят, это улица с односторонним движением.

При этом визовый режим есть даже между некоторыми государствами этого региона, а у нас ворота нараспашку! Введение визового режима для стран Средней Азии — самый верный необходимый шаг.

«Яблоко»

Александр Гнездилов

член Федерального политкомитета партии:

— Проблема не в людях, а в качестве работы государства. Справедливое распределение налогов между центром и регионами уменьшит миграционное давление на крупные города и их перенаселенность.

Противодействие коррупции будет мешать и теневым схемам в трудоустройстве. Повышение минимальной зарплаты и снижение налогов помогут бизнесу поднимать зарплаты, чтобы рабочие места стали более привлекательными для местных жителей. Единое — не на словах, а на деле — правовое, образовательное и культурное пространство, утверждение светского характера государства будут способствовать интеграции и мигрантов тоже.

«Партия Роста»

Дмитрий Пурим

глава московского отделения партии:

— Проблема больше в том, что российские граждане предпочитают вообще не работать, чем работать в сложных условиях — на тяжелой работе и/или в удаленных от столицы регионах. Есть проблема коррупционной составляющей при решении миграционных вопросов. Нужно предоставить официальную регистрацию. Задумаемся — можно ли ее получить приезжему без того, чтобы не пойти на компромисс с законом? Нет, конечно. Вряд ли безработный мигрант имеет средства купить недвижимость или снять квартиру надолго с возможностью регистрации. Поэтому 99% мигрантов действуют через аналоги HR-агентств — так называемые «баи» оформят и регистрацию, и разрешение на работу на хорошем русском языке. И приведут на место работы. За вознаграждение, конечно. Часть которого в конечном счете пойдет на «решение трудностей» не без коррупционной составляющей.

Если на своем рабочем месте мигранта обманули и не выплатили зарплату, или не заключили договор ГПХ — ему кроме бая жаловаться некому. Так они становятся правовыми нигилистами. И уважение к официальным процедурам исчезает мгновенно.

Для начала хорошо бы легализовать или создать альтернативу этим «байским HR-агентствам». Например, создание бесплатных центров правовой помощи мигрантам. Они оплатят эту услугу — будут платить налоги. Для мигрантов, например НДФЛ — 30%, а не 13%, как для жителей РФ.

Российская партия свободы и справедливости

Максим Шевченко

лидер партии:

— Эта проблема создана искусственно российским капитализмом с целью создания дешевой, эксплуатируемой безнаказанно рабочей силы. Если нанять на работу россиян, жителей России, надо платить с нашей зарплаты налоги, пенсионные и социальные отчисления. А мигранты из Средней Азии абсолютно без прав.

Но толпы мигрантов в том виде, в каком они существуют, не нужны. Они нужны только правящему капитализму, офшорному, как правило, который просто зарабатывает деньги, сокращает свои расходы, привлекая дешевую юридически неоформленную рабочую силу.

Нужен пакет трудового мигранта, состоящий из трудовой визы, которая выдается в стране выезда человека при предъявлении оформленного контракта, юридически зарегистрированного у российского государства, полиса медицинского страхования, специального ОМС для иностранца, прописки, за которую отвечает работодатель, билета туда-обратно с понятной датой, и после этого выдается трудовая виза. Пять пунктов — и приезжай, работай.

Если нам так необходимы иностранные рабочие руки, пусть платят местные налоги местному самоуправлению в местный бюджет — нагрузка на иностранцев. Это единственно правильная концепция по защите нации.

Не мигранты виноваты. Те, кто разжигает ненависть к ним, это фашисты. Мы против этого. Мы считаем, что гетто создавать недопустимо совершенно. Это преступление против нашей страны. Надо легализовать рынок этого труда, тогда он сократится сам по себе, потому что издержки предпринимателя должны быть выше по найму киргиза, например, чем если нанять россиянина. А сейчас происходит наоборот.

«Коммунисты России»

Сергей Малинкович

член партии:

— Нам нужна высококвалифицированная рабочая сила. Большим трудом мы добились того, чтобы у них были экзамены русского языка, чтобы их проверяли на болезни, но это, к сожалению, все формально, так как там везде процветают взятки. На деле мы видим, что едут люди зачастую малокультурные, не желающие ассимилироваться. Это теперь другие государства, русский язык там не преподается, общности такой, как советский народ, теперь нет. Они приезжают, пандемия обрушивает этот рынок труда, назад им не вернуться, либо они не хотят сами, потому что у них там хуже, чем у нас. В итоге наши граждане высококвалифицированные теряют работу, не могут претендовать на достойную оплату за этот труд, потому что работу отбирают мигранты, которые готовы на все.

Мы выступаем за то, чтобы в принципе мигрантов в таком количестве не было. Эти все профессии должны быть, в первую очередь, для наших жителей и, естественно, на другой основе оплаты труда.

Миграция — основа для преступности, к сожалению, есть факты наличия этнических преступных группировок.

Вместе с тем, мы не рассматриваем этих людей как людей второго сорта. Для нас это тоже граждане бывшего СССР, трудящиеся. Мы среди них ведем работу, объясняем, что им надо возвращаться в свои страны и не здесь терпеть унижение и отбивать работу у российских рабочих. Возвращаться в свои страны, там организовывать движения за социализм, за советскую власть против капитализма, брать там власть и устанавливать братские отношения с РФ, которая тоже здесь должна быть социалистической. Будем вместе с ними строить Советский Союз. Естественно, они должны достойно жить у себя на родине. И мы будем им как старший брат помогать, как это было в СССР.

«Гражданская Платформа»

Рифат Шайхутдинов

лидер партии:

— Вопросы миграции отрегулированы нормально, вопросы с трудовой миграцией и вопросы получения гражданства нашими соотечественниками из бывшего СССР решены. РФ имеет многовековой опыт совместного проживания людей разных религий и разных национальностей, и этот опыт успешно реализуется и в сегодняшней миграционной политике.

«Зеленая альтернатива»пресс-служба:

— От комментариев мы отказываемся, поскольку это не совсем наша тема. По экологии мы, наверное, что-нибудь бы сказали.

Партия «Родина»пресс-служба:

— Миграционная политика должна быть поставлена на службу национальным интересам, национальной экономике. Сейчас же она обслуживает интересы олигархов и коррумпированных чиновников, а также этнокриминальных структур. Необходимо остановить завоз в страну иностранной рабочей силы, убрать гастарбайтеров из городов. Иностранцы должны работать только на специальных масштабных объектах в труднодоступных регионах — на Севере, в Сибири.

На крупных федеральных стройках, там, где действительно не хватает рабочих рук, надо организовать интернациональные трудовые лагеря. Пусть трудовые мигранты будут жить в нормальных условиях, иметь медицинское обслуживание и под постоянным контролем. А в городах и поселках полно наших безработных граждан, их надо обеспечить работой.

Также нужно принять «двухконтурный» Уголовный кодекс РФ. Наказание для преступников-иностранцев должно быть показательно жестче, чем для жителей РФ. Таким образом мы покажем, кто в доме хозяин, а также отобьем охоту приезжать в Россию у тех, кто не уважает ни нас, ни наши законы.

Партия пенсионеров

Владимир Ворожцов

заместитель председателя центрального совета:

— Проблема миграции в нынешних условиях должна решаться только путем серьезной переработки и совершенствования российского миграционного законодательства, с учетом всего комплекса экономических, политических интересов нашего государства и вопросов безопасности, а также жесткого контроля за его исполнением.

Только продуманная миграционная политика и эффективность правоприменительной практики позволят снять возможные межэтнические проблемы и противоречия, создав необходимые, неконфликтные условия для устойчивого баланса на рынке труда и дальнейшего экономического развития страны.

Наталья Глухова, корреспондент

—