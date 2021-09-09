США предложили Таджикистану «укрепление партнерства»

Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление партнерства с Таджикистаном и продолжение сотрудничества в деле укрепления безопасности границ и региональной стабильности, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь США поздравил республику с 30-летием независимости. «В ближайшие годы мы надеемся на продолжение сотрудничества с нашими таджикскими партнерами в целях укрепления безопасности границ и региональной стабильности», – приводит слова Блинкена ТАСС.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущей стабильности и процветанию Таджикистана и его народа, и мы надеемся на укрепление нашего партнерства в предстоящие годы», – отметил Блинкен. Вашингтон в сотрудничестве с Душанбе, по его словам, «формируют отношения, которые поддерживают региональную безопасность, экономическое процветание и интеграцию».

Госсекретарь напомнил, что США передали республике 1,5 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «работают с народом Таджикистана над решением проблемы пандемии COVID-19», заверил Блинкен.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что возможный план НАТО по вскрытию границ Афганистана с сопредельными странами Центральной Азии для размещения беженцев из Афганистана может обернуться для европейских стран катастрофой. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией.

В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. РФ предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.

По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.