Мнение: Советник Наджибуллы

Бывший военный советник президента Афганистана Наджибуллы генерал-лейтенант Шаповалов о своей службе в Афганистане и местной специфике.

Многое актуально и сегодня.

00:00 – Точка отсчёта

01:38 – Детство в оккупации.

04:14 – Отношения между людьми после войны.

05:11 – Почему генерал Анатолий Шаповалов решил стать военным.

08:12 – Дружба с генералом Макашовым. Как Анатолий Шаповалов "нашёл" жену для Альберта Макашова.

10:26 – Офицеры-фронтовики. Кем были эти люди и почему никогда не ругались матом.

13:19 – Как получить боевой орден в мирное время.

16:09 – Служба в Афганистане.

20:46 – Чем отличается служба командира дивизии в СССР и Афганистане.

23:23 – Как личный состав боролся со вшами.

26:33 – Основные причины, по которым советские войска несли потери в Афганистане.

28:58 – Мармольская операция. Захват Мармольского ущелья.

32:33 – Преимущества и недостатки противника в Афганистане.

37:25 – Анатолий Шаповалов – советник Министра обороны Афганистана. Мудрость президента Наджибуллы. Совместная работа с президентом Афганистана.

40:17 – Как погиб президент Афганистана Наджибулла.

43:07 – События в Приднестровье.

48:50 – Личные качества генерала Лебедя.

50:21 – Как навести порядок в Сумгаите. Работа иностранных разведок в Азербайджане. Нагорный Карабах.

55:17 – Встречи с иностранными разведчиками, куда смотрел КГБ и роль Горбачёва.

58:12 – Как генерал Шаповалов "угнал" вертолётный полк из Грузии.

1:10:55 – Сможет ли современная российская армия защитить граждан России.

PS, И да, в ответ на вопросы, раз вы так топите против американцев, значит вы считаете Талибан хорошим.

Сейчас в Афганистане нет хороших – там выбор между плохими, очень плохими и совсем плохими.

Последним хорошим, чтобы было в Афганистане, это было советское правительство Наджибуллы, которое пало жертвой предательства Горбачева и Ельцина.

То что есть сейчас, это выбор между различными упырями. Хороших там нет.

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