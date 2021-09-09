Почем твои златые купола?

Священник Роман Степанов потребовал финансовой прозрачности от церковных иерархов. Его запретили в служении.

Новый политический сезон начинается для РПЦ с нового информационного взрыва, на который будет не так просто ответить. Его бросил сразу всей церковной иерархии мало кому известный 31-летний настоятель небольшого храма Св. Ксении в Новочебоксарске о. Роман Степанов. Он потребовал — вполне в духе современного западного христианства — прозрачности финансовой деятельности этой иерархии, включая патриарха. Ведь о миллиардах последнего давно ходят легенды, над которыми сам Кирилл лишь снисходительно иронизирует по сути ничего не опровергая.

Как и следовало ожидать, иерархия не стала проявлять гибкость и вступать в единоборство с «дерзким младобатюшкой» на информационном поле. Уже на следующий день после появления его скандального ролика на YouTube, 6 сентября, Чебоксарско-Чувашская епархия РПЦ распространила сообщение о запрете о. Романа в служении. И пообещала, что на этом его мытарства не закончатся — вольнодумца в рясе ждет церковный суд (наподобие того, что был над о. Андреем Кураевым, — который гарантированно лишит его сана.

А если он и после этого не уймется, то его и вовсе отлучат от церкви, как другого взбунтовавшегося клирика — схимника Сергия (Романова) из-под Екатеринбурга, коротающего свои дни в московских СИЗО.

Адекватна ли столь истерическая реакция тому, что сказал молодой священник? Вот его прямая речь:

«Чиновники и госслужащие пишут декларации о своих доходах. Я предлагаю и призываю священноначалие в лице патриарха Кирилла […] митрополитов, архиепископов и епископов, всех священников и руководителей патриархийных и епархиальных отделов, приближенных иподиаконов и близких родственников священнослужителей написать декларации о своих доходах и своем имуществе».

О. Роман вполне разумно предполагает, что это единственный способ вернуть РПЦ доверие людей, которые в массовом порядке покидают ее храмы, несмотря на отчаянный «храмострой» в крупных городах.

Ведь в светском обществе уже сложились архетипические образы «попа на мерседесе» и архиерея на бизнес-джете, только укрепившиеся в последние годы.

Снова-таки пример западных церквей, которым удалось частично вернуть доверие паствы за счет финансовой открытости и широкой благотворительности, свидетельствует в пользу аргументации новочебоксарского священника.

Непропорциально бурная реакция Чебоксарской епархии заставляет предполагать, что в дело вмешался лично патриарх, известный своей эмоциональностью. Ведь о. Романа не только моментально запретили в служении, составив чрезвычайно пространный текст указа, но и стали утверждать, что решение о запрете было принято до появления ролика.

Таким образом, РПЦ пытается повернуть вспять причинно-следственную связь, представив видео как некий жест отчаяния клирика, уже знающего о своем предстоящем увольнении. Более того, представители епархии подозревают, что сам священник, публично признавшийся в употреблении наркотиков в недавнем прошлом (см. с 14-й минуты), неадекватен и его взгляды надо корректировать медицинскими средствами.

Действительно, судьба у о. Романа была непростой — в пятилетнем возрасте он подвергся сексуальному насилию, что оставило психологическую травму на всю его жизнь, а уже в РПЦ узнал о фактах сексуального насилия в отношении прихожан. Знакомый со Степановым о. Андрей Кураев напомнил в своем блоге, что

именно о. Роман около 10 лет назад не побоялся открыто выступить против «гей-лобби» в Казанской семинарии,

с разоблачения которого началась и собственная Вандея о. Андрея, завершившаяся его «почти-лишением-сана» весной этого года. По всему видно, что, записывая свой ролик, новочебоксарский священник знал, на что шел, поэтому, комментируя указ Чебоксарского митрополита о запрете своего служения, с облегчением выдохнул:

«Теперь женюсь и нарожаю кучу детей».

Однако и складывать оружие он не намерен, обещая представлять в суде жертв сексуального насилия в церкви, если они решатся открыто отстаивать свои права. Понятно, что это «игра вдолгую» и в ближайшей перспективе борец-одиночка, новая «жертва патриархийной системы» едва ли добьется успеха. Но он имеет хорошие шансы стать «точкой сборки» для тех здоровых сил в РПЦ, которые искренне хотят ее избавить от самых вопиющих системных пороков, отталкивающих людей от православия. И вполне возможно, что в такой работе могут быть заинтересованы не только пострадавшие и церковные диссиденты. Вопрос о том, «кто стоит за новочебаксарским священником», станет в ближайшие дни предметом самого пристального анализа в патриархии.

Александр Солдатов, специально для «Новой»

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