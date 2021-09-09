 

Ванга знала, как привлечь удачу и добиться исполнения желаний: ритуалы и советы

09.09.2021, 3:48, Разное
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Тексты уникальных молитв и чудесные наставления этой необыкновенной женщины описаны во многих книгах. За свою жизнь бабушка Ванга тысячам людей помогла обрести здоровье и реализовать их мечты. По уверениям ее учеников и последователей, советами знаменитой ведуньи могут воспользоваться лишь хорошие люди, не вынашивающие в душе недобрых мыслей. Ванга всегда призывала жить в гармонии с окружающими, избегать корысти и зла, честно трудиться и оказывать помощь тем, кто нуждается.

Как добиться счастья в жизни?

Вот несколько «приказов» (примет, рекомендаций) от бабушки Ванги:

Если на входе повесить подкову или православный крест – дом никогда не покинет удача.Ни в коем случае нельзя оставлять на столе нож. Также нельзя его втыкать в хлеб – это испугает счастье, и оно от вас отвернется.Всегда нужно носить в кошельке металлическую монету – это привлекает деньги.Покупая в церкви свечи, следует всегда делать пожертвования.Любое дело следует делать, думая о чем-нибудь хорошо и будучи благожелательно расположенным ко всем.Следует избегать за столом плохих слов – пища впитывает негатив.

Один из наиболее сильных ритуалов для привлечения удачи

Самым сильным ритуалом для привлечения удачи Ванга считала следующее. На рассвете в пятницу следует, не вставая из постели, закрыть глаза и прочувствовать, как сильно вы счастливы. Затем надо загадать желание и подумать о том, что вы очень хотите, чтобы оно непременно сбылось. После этого произнесите девять раз:

Мое желание сбудется, потому что так велено.

Выждите четыре часа, после чего выйдите из дома и за порогом повторите эти слова трижды. Удача не заставит себя ждать.

Еще один очень сильный ритуал

Этот способ Ванга считала очень действенным. К нему следует заранее подготовиться. Необходимо голодать в течение трех дней. Все это время разрешается есть только фрукты, овощи и злаки. Запрещается употребление алкоголя и курение. Спустя три дня нужно пойти в церковь, предварительно помолившись. По дороге нельзя ни с кем разговаривать! В храме нужно купить семь свечей и поставить их перед разными образами.

Каждому из святых помолиться о здоровье, счастье и удаче. Придя домой, надо сказать:

Святые, я смиренно молю о помощи. Простите мои ошибки, подарите мне прощение и благословение. Пошлите мне счастье и защиту от бедствий. Аминь.



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