Смородина нуждается в обрезке. Как обработать кусты осенью

Смородина требует ежегодной обрезки. Кто-то делает это весной, но лучше всего проводить основную обрезку осенью. Дело в том, что почки у смородины распускаются ранней весной, как только наступает первое потепление. Обрезку нужно провести до того, как почки распустятся. Если успеете – отлично, если упустите момент и начнете обрезку, когда почки уже начали набухать, растение пустит все силы на восстановление, а значит, плодоношение может начаться позже.

В результате урожайность снизится, так как времени на плодоношение у растения останется меньше. В этом случае обрезку лучше отложить до следующей осени. Но тогда может существенно снизиться урожайность. Поэтому лучше проводить обрезку смородины именно осенью, когда времени на это больше и рисков меньше.

Когда обрезать осенью

Обрезать осенью можно после сбора урожая или после опадания листьев. Если есть возможность провести процедуру, когда ягод уже нет, а листья еще не облетели, беритесь сразу за дело. Если работы на участке хватает, можно отложить обрезку на сентябрь-октябрь, когда облетят листья.

Как правильно обрезать

В первую очередь нужно удалить все сухие, больные и поврежденные вредителями ветки. Их обязательно необходимо сжечь, чтобы вредители не распространились по участку.

Затем нужно срезать все побеги, которые почти лежат на земле, чтобы куст был компактным и не разваливался. После обрезания необходимо соорудить опору, чтобы поднять куст. Следует установить колышки, на них закрепить горизонтальные рейки и уложить на них ветви. Если есть желание размножить куст, побег нужно оставить на земле, уложить его в лунку, присыпать землей и закрепить. На следующий год придется отрезать его от маточного куста секатором и пересадить на новое место. Это самый простой способ размножения смородины.Через 2-3 года новый куст даст урожай.

Основной урожай дают двух- и трехлетние побеги. А те, что старше пяти лет, не плодоносят, поэтому их нужно обязательно срезать, чтобы они не забирали питание и не загущали куст. Старые побеги выглядят потемневшими, серыми, одревесневшими. Срезать их нужно под корень, не оставляя пеньков.

Тонкую прикорневую поросль нужно удалить, чтобы она не загущала куст, не отбирала питание у крепких одно- и двухлетних побегов, не становилась убежищем для вредителей. Недозревшая слабая поросль зимой все равно погибнет, поэтому нет смысла тратить на нее ресурсы.

Разреженные кустики, где побеги не затеняют друг друга и не препятствуют движению воздуха, в следующем году будут плодоносить гораздо лучше, дадут сладкие и крупные ягоды. В результате обрезки в идеале должно остаться 10-15 крепких здоровых многолетних побегов разного возраста, тогда куст даст хороший урожай.

В конце нужно прищипнуть верхушки молодых побегов, чтобы они начали разветвляться. Срезать их нужно над почкой на расстоянии 0,5 см под углом 45 градусов. В результате появятся несколько плодоносящих ветвей, а значит, куст принесет еще больше урожая. Также именно на свежих верхушках чаще всего поселяются вредители, поэтому прищипывание только оздоровит куст и поможет повысить урожайность.