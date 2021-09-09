 

Собянин назвал самые проблемные отрасли Москвы

09.09.2021, 3:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСамыми проблемными областями в Москве после снятия введенных из-за коронавируса ограничений являются гостиничная отрасль и общепит, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. <…> Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень», – рассказал Собянин в интервью газете «Комсомольская правда».

По его словам, в 2020 году экономика столицы потеряла большой объем доходов, также появились дополнительные незапланированные расходы.

«Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Конечно, пострадали такие отрасли, как гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны. <…> Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует», – отметил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом.



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