 

Sun – Франция запретила продажу лодок в попытке остановить поток мигрантов через Ла-Манш

09.09.2021, 3:38, Новости дня
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Франция запретила продавать надувные лодки в магазинах Кале, а также топливо для моторных лодок в больших объёмах, чтобы предотвратить пересечение пролива Ла-Манш мигрантами, пишет издание The Sun. Тем не менее контрабандисты нашли способ обходить запрет, заказывая лодки в интернете.


Reuters

Власти Франции запретили продажу надувных лодок и каяков в магазинах Кале, чтобы помешать мигрантам через Ла-Манш добираться до берегов Великобритании, пишет The Sun. 

Полиция попросила владельцев магазинов снять плавательные средства с витрин, чтобы мигранты не могли их купить. Местные власти также запретили продавать топливо для моторных лодок в больших объёмах. Кроме того, на побережье Франции также увеличили количество полицейских патрулей для предотвращения краж подвесных моторов.

Тем не менее контрабандистам удаётся обходить запрет, заказывая лодки в онлайн-магазинах. Они оформляют доставку на дом, а затем переносят лодки к воде.

Несмотря на то что на сайте магазина розничной торговли спортивными товарами Decathlon было указано, что лодки недоступны для продажи, журналистам издания удалось заказать одну за ₤600 с доставкой на дом в Кале. Они также смогли купить лодку за ₤150 на Amazon с доставкой на адрес во Франции.

The Sun напоминает, что во вторник британского побережья в Дувре удалось достичь более 300 мигрантам. Более 100 человек на берег в Дангенессе доставили на спасательной шлюпке. Среди них были беженцы из Ирана, Эритреи и Ливии.

«Переправа прошла прекрасно. Я в восторге от того, что оказался здесь. Это удивительно — я с другом, и мы дома! Я с нетерпением жду жизни здесь. Футбол и прогулки», — рассказал один из мигрантов.

В среду министр внутренних дел Великобритании Прити Пател встретится со своим французским коллегой, чтобы обсудить проблему пересечения границы мигрантами. Пател пригрозила отказаться от выделения ₤54 миллионов Франции, которые Лондон обещал Парижу за противодействие мигрантам.
 
«Мы не станем реагировать на шантаж. Просто если деньги будут изъяты, ресурсы уменьшатся и мигрантов станет больше», — прокомментировал слова Пател французский политик Пьер-Анри Дюмон.



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