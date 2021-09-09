Совсем скоро наступят холода: подбираем модные головные уборы на осень, которые дополнят образ

Уже совсем скоро значительно похолодает. А это значит, что теперь настало время, чтобы запастись несколькими модными шапочками.

Безусловно, данный аксессуар завершает образ, поднимает его на новый уровень стиля. Поэтому обязательно стоит приобрести головной убор, который будет в моде в этом сезоне. О том, на какой именно стоит обратить внимание, будет рассказано далее в статье.

Модные панамы

Лето прошло, но панамки остаются с нами. Они могут быть как кожаными, вязаными, так и меховыми. Сейчас дизайнеры придумывают самые разные варианты таких головных уборов. Поэтому каждая модница сможет без особых проблем и трудностей подобрать для себя стильный аксессуар.

Модные женские шапки

Без шапок невозможно представить ни одну осень. В этом сезоне будут самые разные модели в тренде. Поэтому вы можете выбирать как обычную, с помпоном, так и удлиненную. Очень важно при создании образов правильно комбинировать детали. Поэтому помните, что объединять вещи можно по фактуре, цвету, стилю. Очень важно, чтобы такой аксессуар, как шапка, подчеркивал красоту лица.

Модные кепи

Такой модный головной убор носят с разной одеждой. Особенно хорошо он смотрится с вещами в классическом стиле. Прекрасно вписываются в осенние луки кепи в бежево-пастельных оттенках в большую клетку.

Модные шляпы

Правильно подобранная шляпа сможет вытянуть и сделать максимально эффектным даже не сильно выдающийся образ. Нужно помнить, что выбирать данный аксессуар стоит очень тщательно. Следует брать во внимание как форму, цвет, так и высоту изделия, ширину полей. Возможно, именно шляпа будет вашей индивидуальной фишкой.

Модные береты

Уже постепенно уходит ассоциация беретов с художниками и Францией. Сейчас эти головные уборы становятся очень популярными у звезд.

Ими поп-дивы завершают образы. Береты придают лукам женственности, аристократизма, изящества и шарма.