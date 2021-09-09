ФРГ и Франция отказались называть РФ стороны конфликта в Донбассе

Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе, сообщил источник, близкий к переговорам политических советников нормандского формата, которые прошли в формате видеоконференции.

По его словам, «в свою очередь представитель РФ на переговорах политсоветников Дмитрий Козак призвал европейцев набраться мужества и дать четкий и недвусмысленный ответ, кто по Минским соглашениям является сторонами конфликта». При этом предложение Москвы осталось без ответа, передает ТАСС.

Источник также добавил, что газовая тематика не входит в компетенцию нормандского формата и не может рассматриваться на его саммите.

Он уточнил, что представитель Украины, глава офиса президента Андрей Ермак «неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита «газовую тематику».

«Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса. Другие аспекты газового вопроса в компетенцию нормандского формата не входят», – сказал источник.

Ранее стало известно, что в ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно.