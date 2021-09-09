 

США захотели созвать саммит по борьбе с коронавирусом

09.09.2021, 2:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАдминистрация президента США Джо Байдена намерена предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией нового коронавируса и вопросам вакцинации, сообщили источники американского издания Politico.

Как ожидается, саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. США рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по целому ряду направлений, передает ТАСС.

Как отмечает издание, Вашингтон намерен затронуть вопросы увеличения поставок вакцин от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) развивающимся странам, пути улучшения производства вакцин, наращивания поставок необходимых медикаментов нуждающимся странам, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием.

Администрация США уведомила ряд стран о планах проведения саммита, но еще не направила официальных приглашений. Источник издания рассказал, что, хотя и рабочий график Байдена на ГА ООН еще дорабатывается, «можно с уверенностью предположить, что активно рассматриваются варианты, связанные с COVID-19 и сферой здравоохранения». «Я ожидаю, что у президента [США Джо Байдена] будет возможность пообщаться со своими коллегами по этому вопросу», – отметил источник.

Накануне глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил, что новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США, что в пять раз больше прежних официальных оценок. В понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении у них COVID-19. Днем ранее он сообщил о способности нового мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.

Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.



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