 

В Саудовской Аравии за месяц арестовали 282 чиновника за коррупцию

09.09.2021, 2:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧиновники из десяти министерств арестованы в Саудовской Аравии за минувший месяц по подозрению в коррупции, в числе 282 задержанных Управлением по надзору и борьбе с коррупцией есть подданные королевства и приезжие иностранцы, сообщило издание Saudi Gazette.

Как указывается в обнародованном ведомством заявлении, к ответственности привлечены чиновники из министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения, юстиции, образования, транспорта, жилищного строительства, окружающей среды, водного и сельского хозяйства, людских ресурсов и социального развития, а также по делам хаджа и умры, передает ТАСС.

Замешаны в коррупции оказались и сами сотрудники Управления по надзору и борьбе с коррупцией. Всем задержанным инкриминируется взяточничество, злоупотребление властными полномочиями и служебным положением, а также подлог. Массовые аресты были произведены после завершения расследования в отношении почти 750 человек. Дела обвиняемых будут переданы в уголовный суд.

Напомним, в марте прошлого года брата и племянника короля Саудовской Аравии задержали по обвинению в измене. Кроме того, в ноябре 2017 года высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии поместил под стражу сразу несколько десятков членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, подозреваемых в финансовых и должностных преступлениях. Позднее стало известно, что власти Саудовской Аравии потребовали от задержанных принцев 100 млрд долларов за снятие обвинений в коррупции, причем 90 человек сразу приняли условия властей и были отпущены на свободу.

По словам наследника престола Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, в результате антикоррупционной кампании Эр-Рияду удалось вернуть более 35 млрд долларов. Между тем, по данным генпрокуратуры королевства, к январю 2018 года задержанные бизнесмены и высокопоставленные чиновники вернули властям более 107 млрд долларов.

По сведениям британских СМИ, арестованные саудовские принцы были подвергнуты допросу, причем, как утверждается, членов королевской семьи Саудовской Аравии якобы пытали сотрудники американской частной военной компании Academi. Экс-президент США Дональд Трамп поддержал действия властей Саудовской Аравии по борьбе с коррупцией.



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