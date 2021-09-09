Мнение: “Зеленый рыцарь”

Посмотрел достаточно странный фильм "Зеленый рыцарь" (также называют "Легенда о Зеленом рыцаре"), который представляет собой экранизацию средневековой поэмы.

Фильм представляет собой историю сэра Гэвейна, который будучи молодым лоботрясом, должен отыскать в себе рыцарские добродетели.

История данной поэмы достаточно хорошо известна, так что не буду углубляться. В замок короля приезжает зеленый рыцарь и предлагает забаву, любой из рыцарей может с ним сразиться, но ровно через год, оппонент Зеленого рыцаря должен явиться в указанное место и принять тот удар, который он сможет сейчас нанести зеленому рыцарю. Молодой Гэвейн особо и не хочет быть рыцарем, проживая жизнь в праздности и удовольствиях, но подталкиваемый матерью и дядей-королем, решает по-быстрому обрести славу рыцаря, отрубая голову Зеленому рыцарю, когда тот сложил оружие. Но тут облом, Зеленый рыцарь не умирает, берет свою голову и заявляет, что ждет "героя" через год у себя, для ответного отсекающего удара.

Тут фактически показано, к чему приводит поспешность, необдуманность и желание получить все и сразу без особого труда.

Спустя год, родственники отправляют Гэвейна в поход, дабы он в своем путешествии смог пройти различные испытания и встретиться со своем судьбой, которая покажет, достоин ли он быть рыцарем и королем, или же он ленивая и никчемная бестолочь.

По пути к Зеленому рыцарю, Гэвейн сталкивается с различными испытаниями рыцарских добродетелей, которые раз за разом успешно проваливает. Он показывает себя скупым, алчным, бессердечным, выбирающим легкие пути и т.д. и т.п., причем он в большинстве случаев даже не понимает, что проходит испытания своего внутреннего Я. Каждая из небольших историй с мародерами, великанами, лисичкой, девушкой без головы, замком лорда-охотника и т.д., испытывает на прочность содержание Гэвейна, выявляя его несостоятельность по всем пунктам. В паре моментов так и хочется сказать "Какой же ты мудак".

Внутри он оказывается гниловат, даже если внешняя оболочка пытается изображать видимость принадлежности к рыцарскому сословию.

В итоге, он добирается до часовни, где его поджидает Зеленый рыцарь. Герой спрашивает, ну что теперь, ты отрубишь мне голову? Рыцарь отвечает, "Ну да".

"Вот так просто?" "Вот так просто". Он так еще забавно спрашивает, "А что еще?" И никаких гвоздей и хэппи-эндов. Тут "герой", вместо того чтобы соблюсти свой рыцарский обет, начинает проявлять еще и трусость, хотя рыцарь должен держаться своего слова/обета, проваливая напоследок и заключительное испытание.

В конечном итоге он сбегает, возвращается трусом домой, дожидается когда помрет король и сам становится королем. Правит погано и в конечном итоге лишается головы, полностью перед этим прогнив во всех смыслах. На самом деле это оказывается интерлюдия, где Гэвейн перед смертью увидел свою жизнь с внутренним позором и возвращается к Зеленому рыцарю, склоняя голову под меч. Так сказать обрел смирение и хотя бы одну рыцарскую добродетель. Если ты рыцарь – будет верен своему слову и обету. По книге Зеленый рыцарь оценивает эту метаморфозу и не убивает Гэвейна. По фильму же, зрителю самому предлагают додумать, убил Зеленый Рыцарь Гэвейна или нет.

В итоге, достаточно странная мораль у фильма получается. Молодой человек, который не хочет быть рыцарем и который не живет рыцарскими добродетелями, под давлением окружения отправляется в поход с испытаниями, где раз за разом выясняется, что никакой он не рыцарь. Единственный поступок настоящего рыцаря, это готовность сдержать свое слово в самом конце с приставленным к шее мечом, и то, лишь после того, как он посмотрел флэш-форвард, который ему не понравился. Пока он не посмотрел, его главным желанием было просто убежать домой. А так узнал, что правление будет таким себе, и передумал.

В общем, как он не тянул по местным меркам на рыцаря в начале фильма, так и не тянет на него в конце.

Да и в целом, герою достаточно трудно сопереживать, особенно после сцены, где его попросили достать голову из пруда, а он ответил "А что я за это получу?"

Ну и тем более, если сам автор оставляет возможность концовки, где герою отрубают голову, то в чем тогда мораль произошедшей забавы? Оболтуса погнали становиться рыцарем, он не справился и ему отрубили голову. Так что только литературная концовка оставляет намек на то, что с смирения начнется путь Гэвейна к обретению прочих рыцарских добродетелей, которыми он не обладает. И может часть из них он в конечном итоге обретет, поработав над своими внутренними недостатками. В какой то мере это своеобразная деконструкция рыцарства как явления, показывающая несовершенство человека перед лицом выдвинутых им же идеалов. В христианстве это подается через тезис "все люди грешны, но надо стремится к искуплению своих грехов". В коммунизме это подается через призму самосовершенствования человека, который живет не только для себя, но и для блага окружающих, где также можно увидеть аллюзию на рыцарскую самоотверженность.

Сейчас конечно рыцарство в средневековом смысле мертво (что не означает, что некоторые его идеалы не трансформировались в некоторые общепринятые правила поведения, пропагандируемые государством и общественными институтами), оставаясь уделом историков-медиевистов, реконструкторов, а также ревнителей различных карго-культов. Ну а тему романтичного рыцарства в кино давно и успешно закрыл "Монти Пайтон и священный Грааль". Там просто постмодернистским катком прошлись по доблестным рыцарям из средневековых поэм.

С позиций классиков британского юмора, метания Гэвейна достаточно смешны и существуют лишь в мистически-замкнутом мире узкой прослойки феодальной знати, за пределами которого живет простой народ, у которого есть дела поважнее, например, самовыживание. В фильме этот образ мелькает в истории с мародером, которому нет дела до войн, которые ведут благородные господа рассказывающие друг другу о рыцарской чести. Он просто грабит брошенные трупы рыцарей, чтобы добыть средства к существованию. В конечном итоге, обычная пехота составленная из людей такого рода, победит на поле боя конных рыцарей со всеми их идеалами и мистицизмом.

Сам фильм снят также достаточно противоречиво. У него шикарные операторские ракурсы, работа с камерой и давящая цветовая гамма.

С другой стороны, лютая "тарковщина", музыкальный ряд в виде средневековых завываний, достаточно странный темп повествования и куча аллюзий и метафор, которые автор обильно навалил по всему фильму. предлагая разбираться в этом зрителю.

В целом, есть конечно о чем подумать, но фильм скорее на любителя и зайдет прямо скажем далеко не всем.

Если искать в нем некую мораль, то можно с натяжкой сказать, что фильм показывает, что люди несовершенны и надо стремиться к борьбе с собственными слабостями и гнилью внутри себя, чтобы потом не желать о проделанном жизненном путешествии и о том, как реагировал на те или иные вызовы судьбы.

Ну а в современной интерпретации обет Гэвейна живет в изречении "Делай что должно и будь что будет".

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