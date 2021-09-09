 

DS – ни одной женщины — афганки вышли на протест против нового правительства талибов

09.09.2021, 2:44, Новости дня
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В Афганистане третий день подряд продолжаются уличные протесты, в том числе и с участием женщин, протестующих против нового состава временного правительства «Талибана»*, пишет Daily Sabah. Как отмечает газета, в новом правительстве не оказалось ни одной женщины, как и ни одного представителя третьей по численности этнической группы в Афганистане — хазарейцев.


Reuters

Несмотря на все попытки «Талибана»* запугать тех, кто выступает против их власти, уличные протесты в Афганистане продолжаются уже третий день к ряду, пишет Daily Sabah.

В частности, на протесты вышла группа афганок из западного Кабула — района с преимущественно хазарейским населением. Таким образом они выражали своё несогласие с составом нового временного правительства, сформированного талибами.

На видео видно, как протестующие скандируют: «Кабинет министров без женщин обречён на провал». Другие же активисты идут, держа в руках плакаты с надписями «работа, образование и свобода».

Ранее «Талибан» объявил о формировании временного правительства, в состав которого не вошла ни одна женщина. В новом правительстве также не оказалось ни одного представителя хазарейцев — третьей по численности этнической группы в Афганистане, которую талибы преследовали в конце 1990-х годов.

Протесты в Кабуле идут уже третий день. Некоторые демонстрации были направлены против предполагаемого вмешательства Пакистана в дела Афганистана, в то время как ряд активистов призывали к соблюдению прав женщин.

При этом крупные местные СМИ перестали освещать уличные протесты после того, как талибы ненадолго задержали группу журналистов на демонстрации против вмешательства Пакистана в дела Афганистана. Боевики также избили по крайней мере двух афганских журналистов, а также в общей сложности ненадолго задержали пять репортёров. На ряде фото и видео видно, как после освобождения из под стражи двое журналистов едва могли передвигаться и говорить.

В то же время боевики жестоко подавили протесты в других афганских городах, включая Герат, Газни и Файзабад. В частности, в Герате погибли как минимум двое протестующих при семи раненых после того, как «Талибан» открыл огонь, чтобы разгонать демонстрацию.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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